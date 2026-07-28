Von: First Avenue

Ein neues Kapitel beginnt: Mit „Spider-Man 4: Brand New Day“ kehrt Tom Holland als Peter Parker auf die große Leinwand zurück. Nach den folgenreichen Ereignissen aus „Spider-Man: No Way Home“ ist nichts mehr, wie es einmal war. Peter steht allein da und muss seinen Platz als Spider-Man vollkommen neu finden.

Spektakuläre Action, neue Gegner und eine persönlichere Seite des beliebten Marvel-Helden machen den vierten Spider-Man-Film mit Tom Holland zu einem der großen Kinohighlights des Sommers.

Die Geschichte

Die ganze Welt hat vergessen, dass Peter Parker existiert. Selbst seine engsten Freunde MJ und Ned können sich nicht mehr an ihn erinnern. Peter lebt allein in New York und konzentriert sich ganz darauf, die Stadt als Spider-Man zu beschützen.

Doch ein Leben ohne Familie, Freunde und persönliche Bindungen hinterlässt Spuren. Während Peter gegen die Kriminalität auf den Straßen New Yorks kämpft, wird er mit einer neuen Bedrohung konfrontiert. Gleichzeitig verändern sich seine Kräfte auf überraschende und möglicherweise gefährliche Weise.

Als sich sein Weg erneut mit MJ kreuzt, wird Peter mit jenem Leben konfrontiert, das er zurücklassen musste. Dabei steht er vor einer schwierigen Entscheidung: Soll er weiterhin Abstand halten, um die Menschen zu schützen, die ihm wichtig sind, oder versuchen, einen Teil seines früheren Lebens zurückzugewinnen?

Hinter den Kulissen

Die Regie übernimmt Destin Daniel Cretton, der mit „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ bereits Erfahrung im Marvel Cinematic Universe gesammelt hat. Tom Holland kehrt als Spider-Man zurück und steht dabei unter anderem mit Zendaya, Jacob Batalon und Sadie Sink vor der Kamera.

Für zusätzliche Spannung sorgen bekannte Figuren aus dem Marvel-Universum: Mark Ruffalo kehrt als Bruce Banner beziehungsweise Hulk zurück, während Jon Bernthal erneut als Frank Castle alias Punisher zu sehen ist.

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