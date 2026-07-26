Aktuelle Seite: Home > Italien > Illegale Tuning-Treffen am Gardasee: 87 Strafen ausgestellt
Salvini spricht von klarem Signal

Illegale Tuning-Treffen am Gardasee: 87 Strafen ausgestellt

Sonntag, 26. Juli 2026 | 11:43 Uhr
Speed Geschwindigkeit Raser
pixabay.com
Schriftgröße

Von: mk

Benaco – Illegale Tuning-Treffen – begleitet von Menschenansammlungen, Lärm und gefährlichen Manövern auf der Straße – haben in den vergangenen Wochen am Gardasee für Diskussionen gesorgt. Nun hat Verkehrsminister Matteo Salvini dazu Stellung genommen, nachdem Senatorin Aurora Floridia von der Autonomiegruppe eine entsprechende Anfrage eingereicht hatte.

Weil die Tuning-Treffen zum Teil in den sozialen Medien angekündigt worden waren, hatten die Ordnungskräfte ihre Kontrollen verschärft – mit besonderem Augenmerk auf unangemeldete Menschenansammlungen und auf riskantes Fahrverhalten.

Floridia berichtete während der Fragestunde im Senat von mehreren hundert technisch aufgerüsteten Fahrzeugen in der Gegend von Benaco im Juli. Tausende Schaulustige hätten sich auf den Straßen entlang des Gardasees herumgetrieben, während Touristen und Einheimische in Panik geraten seien.

Floridia wies darauf hin, dass die verbotenen Treffen nur die Spitze des Eisbergs seien. Die Gardesana – die Umfahrungsstraße, die rund um den Gardasee führt – leide seit Jahrzehnten unter massiver Überlastung, mangelndem öffentlichen Nahverkehr sowie erhöhter Unfallgefahr. Zudem erschwere die geologische Fragilität der Gegend die Verkehrssituation zusehends, zumal es immer wieder zu Steinschlägen komme. Besonders in der Tourismussaison würden sich viele, teils sogar tödliche Unfälle ereignen.

Salvini betonte in seiner Antwort, dass die Verkehrssicherheit eine gemeinsame Priorität sei, weshalb man die Straßenverkehrsordnung überarbeitet habe und man derzeit Anhörungen mit allen Akteuren im Bereich Verkehrssicherheit durchführe. „Das Innenministerium hat bestätigt, dass die illegalen Autotreffen am Gardasee und gefährliches Fahrverhalten kontinuierlich überwacht werden“, fügte Salvini hinzu.

Mit Blick auf die jüngsten Ereignisse präzisierte der Minister „Angesichts des hohen Touristenaufkommens im Gebiet wurden die Risiken im Zusammenhang mit dem angekündigten Event ‚Gardasee illegal night‘ im Jahr 2026 analysiert und eine sofortige Anhebung der Kontrollintensität beschlossen. Allein in der Provinz Verona wurden 561 Fahrzeuge überprüft, 87 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung geahndet, zwei Führerscheine entzogen und sechs Fahrzeuge behördlich stillgelegt. Das ist ein absolut eindeutiges Signal.“

Bezüglich der Sicherheit entlang der Staatsstraße ergänzte Salvini, dass Arbeiten zur Festigung von Steinschlagschutzbauten im Wert von rund drei Millionen Euro unmittelbar bevorstünden. Hinzu kommen laut Minister ordentliche Instandhaltungsmaßnahmen für weitere 600.000 Euro. Im Programmvertrag sei zudem die Umfahrungsgalerie zwischen Gargnano und Tignale vorgesehen – laut Salvini ein strategisches Bauwerk mit einem Volumen von 126 Millionen Euro. „Auf Veroneser Seite des Gardasees wird die Regionalstraße 249 von Veneto Strade verwaltet, die uns mitgeteilt hat, in den letzten Jahren zwei Millionen Euro für Instandhaltung und Sicherheit investiert zu haben. Nun starten neue Arbeiten für Steinschlagschutzbarrieren zwischen Bardolino und Garda im Wert von 650.000 Euro“, erklärte der Minister.

Mittel und langfristig sei außerdem geplant, die Schifffahrt auf Italiens Seen aufzuwerten und den Transport über Wasser wettbewerbsfähiger zu machen. Schnellere Wasserfahrzeuge, die angekauft werden, sollen Fahrzeiten verkürzen und die Seestrecke zu einer echten Alternative zur Straße machen. Im Rahmen eines außerordentlichen Industrieplans werde man rund 110 Millionen Euro dafür bereitstellen.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Eine Beleidigung für das, wofür die Dolomiten stehen”
Kommentare
68
“Eine Beleidigung für das, wofür die Dolomiten stehen”
Studie zeigt: Meran gehört zu Italiens dynamischsten Städten
Kommentare
48
Studie zeigt: Meran gehört zu Italiens dynamischsten Städten
Entsetzen in Kalabrien: “Katzen als lebende Brandstifter missbraucht”
Kommentare
44
Entsetzen in Kalabrien: “Katzen als lebende Brandstifter missbraucht”
Unheimliche Vorfälle an Italiens Küste: Fische beißen Badegäste
Kommentare
40
Unheimliche Vorfälle an Italiens Küste: Fische beißen Badegäste
Bärenalarm in Eppan: Am Ende war es nur ein Hund
Kommentare
36
Bärenalarm in Eppan: Am Ende war es nur ein Hund
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 