Unheimliche Vorfälle an Italiens Küste: Fische beißen Badegäste

Von: luk

Cilento – Zwei ungewöhnliche Vorfälle an der Küste im Cilento in der italienischen Region Kampanien sorgen derzeit für Verunsicherung unter Urlaubern. Innerhalb weniger Tage wurden zwei Badegäste beim Schwimmen offenbar von Fischen gebissen und zum Teil schwer verletzt.

Der jüngste Fall ereignete sich am Strand “Spiaggia delle Saline” in Palinuro. Ein 76-jähriger Tourist hielt sich im flachen Wasser eines frei zugänglichen Strandabschnitts auf, als er plötzlich an einem Bein gebissen wurde. Nachdem er das Ufer erreicht hatte, stellten die Rettungsschwimmer eine tiefe Wunde mit starken Blutungen fest.

Die Bademeister leisteten umgehend Erste Hilfe, stoppten die Blutung und versorgten den Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Anschließend wurde der Verletzte medizinisch weiter behandelt.

Bereits wenige Tage zuvor war es im Badeort Pioppi zu einem ähnlichen Zwischenfall gekommen. Auch dort erlitt ein Urlauber beim Baden eine Bissverletzung durch einen bislang nicht identifizierten Fisch. In beiden Fällen mussten Rettungskräfte eingreifen.

Welche Fischart für die Angriffe verantwortlich ist, ist derzeit noch unklar. Offizielle Bestätigungen liegen bislang nicht vor.

Die Behörden rufen Badegäste dennoch zur Vorsicht auf. Wer im Wasser verletzt wird oder ungewöhnliche Tiere beobachtet, sollte das Meer sofort verlassen und sich umgehend an Rettungsschwimmer oder medizinisches Personal wenden. Besonders bei stark blutenden Wunden sei eine schnelle Versorgung entscheidend.