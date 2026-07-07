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Der Abfallbegleitschein wird digital

Dienstag, 07. Juli 2026 | 11:10 Uhr
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Digitaler Abfallbegleitschein: Kompetente Begleitung für Ihren Betrieb. - Foto: © Gruppo Santini
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Von: First Avenue

Die Abfallwirtschaft wird digitaler. Für viele Unternehmen bedeutet der digitale Abfallbegleitschein neue Abläufe und offene Fragen. Die Gruppo Santini will ihre Kunden bei der Umstellung Schritt für Schritt begleiten.

Abfallmanagement umfasst heute weit mehr als Sammlung, Transport und Entsorgung. Unternehmen müssen Abfälle korrekt klassifizieren, Dokumente führen und alle Schritte nachvollziehbar festhalten.
Mit dem digitalen Abfallbegleitschein, kurz FIR (Formulario di identificazione dei rifiuti), verändert sich auch das Zusammenspiel zwischen Abfallerzeugern, Transporteuren und Empfängern. Ausstellung, Datenmanagement und Rückverfolgbarkeit müssen aufeinander abgestimmt sein.

Foto: © Gruppo Santini

Mehr als ein digitales Formular
„Eine digitale Plattform allein löst noch keine Probleme“, sagt Mauro Santini, der die Gruppo Santini gemeinsam mit seinem Vater Sergio und seinem Bruder Andrea führt. Entscheidend seien klare Zuständigkeiten, vollständige Daten und gut organisierte Arbeitsschritte.

Vor allem kleinere und mittlere Betriebe benötigen bei der Umstellung Unterstützung. Die Gruppo Santini will gesetzliche Vorgaben in klare und umsetzbare Abläufe übersetzen und ihre Kunden vor, während und nach der Einführung begleiten.

Foto: © Gruppo Santini

Erfahrung aus der Region

Industrie, Handwerk, Bauwirtschaft, Handel, Landwirtschaft und Tourismus arbeiten mit unterschiedlichen Materialien, Zeitplänen und Anforderungen. Deshalb setzt Santini auf Lösungen, die zum jeweiligen Betrieb passen.

Als Südtiroler Familienunternehmen kennt die Gruppo Santini die lokalen Unternehmen, Gewerbezonen, Täler, Baustellen und logistischen Anforderungen. Diese Nähe ermöglicht kurze Wege und eine direkte Abstimmung.

„Technologie wird unverzichtbar sein, aber die menschliche Beziehung bleibt zentral“, sagt Mauro Santini. Betriebe, die sich auf den digitalen FIR vorbereiten, können sich direkt an die Gruppo Santini wenden.

Jetzt auf den digitalen Abfallbegleitschein vorbereiten und kostenlosen Beratungstermin vereinbaren.

Foto: © Gruppo Santini

 

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