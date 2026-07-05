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Glück für Folarin Balogun

US-Stürmer Balogun darf trotz Rot gegen Belgien spielen

Sonntag, 05. Juli 2026 | 20:23 Uhr
Glück für Folarin Balogun
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JAMIE SQUIRE
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Von: APA/Reuters

Gute Nachrichten für das US-Team bei der Fußball-WM: Der Co-Gastgeber darf im Achtelfinalduell mit Belgien in Seattle nun doch den eigentlich gesperrten Stürmer Folarin Balogun einsetzen. Der Angreifer hatte im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) die Rote Karte gesehen, was eine automatische Sperre nach sich zieht. Wie die FIFA am Sonntag mitteilte, wird diese jedoch “gemäß Artikel 27 des FIFA-Disziplinarreglements für eine Probezeit von einem Jahr ausgesetzt”.

Balogun – mit drei WM-Treffern bester US-Torjäger – war nach einem rüden, aber unabsichtlichen Foul gegen Tarik Muharemovic sowie nach VAR-Überprüfung vom Platz gestellt worden. “Wir akzeptieren die Entscheidung der Disziplinarkommission und freuen uns, dass Folarin Balogun morgen spielberechtigt ist”, erklärte der US-Verband. Auch US-Präsident Donald Trump reagierte auf die ungewöhnliche Maßnahme des Weltverbandes. “Danke an die FIFA, dass sie das Richtige getan und eine große Ungerechtigkeit rückgängig gemacht hat”, schrieb Trump auf Truth Social. Die Partie gegen Belgien findet in der Nacht auf Dienstag (2.00 Uhr MESZ/live ServusTV) statt.

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