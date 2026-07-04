Blutige Nacht in Bozen

Von: luk

Bozen – Eine brutale Gewalttat hat in der Nacht auf den 27. Juni die Ortlerstraße auf Höhe der Reschenstraße erschüttert und beschäftigt die Ermittler.

Dort ist ein Mann nach Angaben der Polizei in einem Park von mehreren Personen angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in den späten Nachtstunden und wurde kurz darauf bei den Einsatzkräften gemeldet.

Die Quästur bestätigte inzwischen den Ablauf der Tat. Demnach wurde der Tunesier mit mehreren Stichverletzungen angetroffen und anschließend in das Krankenhaus von Bozen gebracht. Seine Verletzungen waren gravierend, sein Zustand gilt nach aktuellem Stand jedoch als stabil. Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren.

Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von einer Attacke durch eine Gruppe aus. Von dem Angriff liegt auch ein Video vor. Es zeigt, wie die Übeltäter den Mann schlagen, zu Boden drücken und mit einem Messer attackieren. Das Opfer hat viel Blut verloren. Dennoch wurde der Mann auch am Boden liegend noch mit Tritten bearbeitet.

Die Staatspolizei versucht nun, die Beteiligten zu identifizieren und die Hintergründe der Tat zu klären. Noch ist offen, was den Angriff ausgelöst hat und in welchem Zusammenhang die Beteiligten zueinander standen.

Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren wegen schwerster Körperverletzung eingeleitet, nicht wegen versuchten Mordes, wie zunächst angenommen wurde.

Der Fall sorgt in Bozen für zusätzliche Unruhe, zumal es in den vergangenen Tagen bereits zu weiteren Messerangriffen im weiteren Umfeld der Via Resia gekommen war. Die Serie von Vorfällen nährt die Sorge vor einer zunehmenden Eskalation nächtlicher Gewalt im Stadtgebiet.