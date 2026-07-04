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Tragödie auf Mittelmeerinsel

Vater rettet Söhne aus dem Meer und stirbt selbst

Samstag, 04. Juli 2026 | 09:40 Uhr
tod im urlaub mittelmeer
Alto Adige
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Von: luk

Torre di Mezzo/Südtirol – Ein tragischer Badeunfall hat sich am Samstagmorgen an der Küste Siziliens ereignet. Der 51-jährige Enrico Durasco aus Neapel, der aber mit seiner Familie seit längerem in Südtirol lebt, kam ums Leben, nachdem er seine beiden Söhne aus der stürmischen See retten wollte.

Das Unglück ereignete sich gegen 9.00 Uhr am freien Strand von Torre di Mezzo in der Gemeinde Santa Croce Camerina (Provinz Ragusa). Trotz gehisster roter Flagge, die vor gefährlichen Badebedingungen warnte, gingen die beiden Jungen im Alter von zwölf und 16 Jahren ins Wasser. Nach ersten Erkenntnissen gerieten sie aufgrund starker Strömungen und hoher Wellen in Schwierigkeiten.

Als der Vater bemerkte, dass seine Söhne von der Brandung erfasst wurden, sprang er sofort ins Meer. Es gelang ihm, die beiden Jugendlichen in Sicherheit zu bringen. Für ihn selbst endete der Rettungsversuch jedoch tödlich. Mehrere Anwesende brachten den 51-Jährigen an Land, doch die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Alles deutet darauf hin, dass Durasco ertrunken ist.

Zum Zeitpunkt des Unglücks war der Rettungsdienst am nahegelegenen Strand noch nicht im Einsatz. Der Badedienst beginnt dort üblicherweise erst zwischen 10.00 und 11.00 Uhr. Der Küstenabschnitt gilt unter Einheimischen als besonders tückisch, da starke Strömungen selbst erfahrene Schwimmer in Gefahr bringen können.

Die Familie hielt sich für einen Urlaub in der Provinz Ragusa auf. Während der Vater mit den beiden Söhnen am Strand war, befand sich die aus Ragusa stammende Mutter bei Angehörigen in der Nähe. Nach Bekanntwerden der Tragödie eilten Verwandte zu den beiden Jugendlichen, die den Vorfall körperlich unverletzt, jedoch unter schwerem Schock überstanden.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang werden von der Küstenwache geführt. Auch die Carabinieri waren am Unglücksort im Einsatz. Der Leichnam des 51-Jährigen steht für die vorgeschriebenen Untersuchungen der Behörden zur Verfügung. Die Beisetzung soll in den kommenden Tagen stattfinden.

Bezirk: Bozen

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