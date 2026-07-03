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Plötzlich waren die Fahrräder weg

Bozen: Urlauber aus Deutschland haben Glück im Unglück

Freitag, 03. Juli 2026 | 16:30 Uhr
Mit den Projekten können 7.000 Tonnen CO2 pro Jahr vermieden werden
APA/APA (dpa/Symbolbild)/Peter Kneffel
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Von: luk

Bozen – Bei Schwerpunktkontrollen der Staatspolizei in Bozen sind zwei mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen und zwei weitere ausländische Staatsbürger in Abschiebezentren gebracht worden.

Auslöser für den Einsatz war die Meldung über den Diebstahl zweier hochwertiger Fahrräder. Polizeistreifen entdeckten entlang des Talferufers zwei Männer, die die Räder in ein Waldstück ziehen wollten. Als die Exekutivbeamten näher kamen, versuchten die Verdächtigen laut Polizei gerade mit einem großen Stein das Schloss zu zerstören, das die Fahrräder miteinander verband.

Die beiden Männer – ein 43-jähriger Marokkaner und ein 30-jähriger Ägypter – wurden festgenommen. Beide sind Asylwerber und bereits polizeibekannt. Die gestohlenen Fahrräder konnten sichergestellt und an zwei deutsche Touristen zurückgegeben werden.

Im Zuge derselben Kontrollmaßnahmen wurde zudem ein 29-jähriger Türke auf dem Pfarrplatz überprüft. Da er sich illegal in Italien aufhielt, ordnete der Quästor der Provinz Bozen Giuseppe Ferrari seine Abschiebung und die Überstellung in das Abschiebezentrum von Mailand an.

Auch ein 42-jähriger Pakistani, der von der Finanzpolizei kontrolliert wurde und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie Drogenhandels vorbestraft ist, hielt sich laut Behörden ohne gültigen Aufenthaltstitel im Land auf. Er wurde in das Abschiebezentrum von Gorizia gebracht, wo er bis zur Rückführung verbleiben soll.

Bezirk: Bozen

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