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Zwei Minderjährige angezeigt

Meran: Jugendliche auf Spielplatz überfallen und beraubt

Donnerstag, 02. Juli 2026 | 09:26 Uhr
Blaulicht polizei rettung Nacht
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Von: luk

Meran – Die Carabinieri haben zwei 16-jährige Jugendliche aus Meran wegen des Verdachts des gemeinschaftlich und wiederholt begangenen schweren Raubes angezeigt. Nach einem dritten mutmaßlichen Beteiligten wird weiterhin gesucht.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Nachmittag des 14. Februar auf dem Spielplatz am Sankt-Vigil-Platz in Meran. Nach Angaben der Ermittler sollen die beiden Jugendlichen gemeinsam mit einem bislang unbekannten Komplizen zwei gleichaltrige Jugendliche angesprochen und anschließend gewaltsam attackiert haben. Dabei entrissen sie ihren Opfern die Geldbörsen und flüchteten mit Bargeld in Höhe von insgesamt 170 Euro.

Unmittelbar nach der Tat wurde über den Notruf 112 Alarm geschlagen. Eine Streife der Carabinieri rückte aus, kümmerte sich zunächst um die beiden Opfer und leitete eine Fahndung im Stadtgebiet ein. Diese verlief zunächst ohne Erfolg.

Nachdem die beiden Jugendlichen Anzeige erstattet hatten, nahmen die Exekutivbeamten die Ermittlungen auf. Entscheidende Hinweise lieferten schließlich die Opfer selbst: Anhand eines Fotos identifizierten sie die beiden 16-Jährigen eindeutig als mutmaßliche Täter.

Die Jugendlichen wurden bei der Jugendstaatsanwaltschaft in Bozen auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen zur Identifizierung des dritten Tatverdächtigen dauern an.

Bezirk: Burggrafenamt

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