Verfolgungsjagd mit Hocker und Glasflaschen

Von: luk

Bozen – Nach einer Beinahe-Schlägerei am Obstmarkt hat der Quästor von Bozen gegen vier junge Männer mehrjährige Aufenthaltsverbote für Teile der Bozner Altstadt verhängt. Die zwischen 21 und 26 Jahre alten Marokkaner und Tunesier dürfen für drei Jahre weder Lokale am Obstmarkt noch mehrere angrenzende Straßen und Plätze betreten.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 28. Juni kurz nach Mitternacht vor einem Bar-Restaurant am Obstmarkt. Laut Staatspolizei hatten Einsatzkräfte des gemeinsamen Sicherheitsdienstes, die seit 21.00 Uhr im Zentrum unterwegs waren, beobachtet, wie zwei Männer einen dritten verfolgten – bewaffnet mit einer Glasflasche und einem Hocker. Die Exekutivbeamten griffen sofort ein und konnten die beiden nach erheblichem Widerstand stoppen.

Ein vierter Mann versuchte laut Polizei, die Festnahme eines Freundes zu verhindern. Auch er wurde überwältigt. Alle vier wurden wegen schweren Raufhandels, Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie wegen des Mitführens gefährlicher Gegenstände angezeigt. Zudem stellten die Ordnungshüter bei allen Beteiligten eine starke Alkoholisierung fest, weshalb auch Verwaltungsstrafen verhängt wurden.

Quästor Giuseppe Ferrari ordnete daraufhin sogenannte Dacur-Maßnahmen an. Für die kommenden drei Jahre dürfen die vier weder die Lokale am Obstmarkt noch Gaststätten und Unterhaltungslokale in den umliegenden Bereichen – darunter die Goethestraße, Dominikanerplatz, Mustergasse und Museumstraße – betreten oder sich dort aufhalten.

Ein weiteres Aufenthaltsverbot wurde gegen einen 23-jährigen Marokkaner verhängt, der auf dem Pfarrplatz beim Drogenhandel ertappt worden sein soll. Neben der Anzeige wegen Suchtgifthandels darf auch er das Gebiet rund um den Pfarrplatz sowie die dortigen Lokale für die Dauer der Maßnahme nicht mehr aufsuchen.