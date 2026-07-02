Nach Feier zum Schulschluss: Vandalismus an Brixner Schulen

Von: luk

Brixen – Die Feierlichkeiten zum Ende des Schuljahres mit Tausenden Jugendlichen haben in Brixen deutliche Spuren hinterlassen. An den Schulzentren in der Pradlerstraße und dem Fischzuchtweg kam es am Wochenende zu zahlreichen Sachbeschädigungen, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Vor den Schulgebäuden fanden sich Müll, leere Flaschen und Glasscherben. Zudem wurden Wände mit Graffiti beschmiert, Außenanlagen beschädigt sowie Bänke, Briefkästen und Fahrräder mutwillig zerstört. Das Schulpersonal musste umfangreiche Reinigungsarbeiten durchführen, auch Anrainer beklagten zurückgelassenen Abfall und nächtlichen Lärm.

Die Direktionen der betroffenen Schulen fordern nun wirksamere Präventionsmaßnahmen. Genannt werden eine bessere Beleuchtung, Videoüberwachung sowie eine stärkere Präsenz der Ordnungskräfte an Wochenendabenden. Ziel sei es, Vandalismus einzudämmen und zu verhindern, dass die Allgemeinheit nach jeder Feier für Schäden und Reinigungskosten aufkommen müsse.