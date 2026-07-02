Aktuelle Seite: Home > Chronik > Nach Feier zum Schulschluss: Vandalismus an Brixner Schulen
Präventionsmaßnahmen gefordert

Nach Feier zum Schulschluss: Vandalismus an Brixner Schulen

Donnerstag, 02. Juli 2026 | 10:24 Uhr
Graffiti Vandalismus
pixabay.com
Schriftgröße

Von: luk

Brixen – Die Feierlichkeiten zum Ende des Schuljahres mit Tausenden Jugendlichen haben in Brixen deutliche Spuren hinterlassen. An den Schulzentren in der Pradlerstraße und dem Fischzuchtweg kam es am Wochenende zu zahlreichen Sachbeschädigungen, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Vor den Schulgebäuden fanden sich Müll, leere Flaschen und Glasscherben. Zudem wurden Wände mit Graffiti beschmiert, Außenanlagen beschädigt sowie Bänke, Briefkästen und Fahrräder mutwillig zerstört. Das Schulpersonal musste umfangreiche Reinigungsarbeiten durchführen, auch Anrainer beklagten zurückgelassenen Abfall und nächtlichen Lärm.

Die Direktionen der betroffenen Schulen fordern nun wirksamere Präventionsmaßnahmen. Genannt werden eine bessere Beleuchtung, Videoüberwachung sowie eine stärkere Präsenz der Ordnungskräfte an Wochenendabenden. Ziel sei es, Vandalismus einzudämmen und zu verhindern, dass die Allgemeinheit nach jeder Feier für Schäden und Reinigungskosten aufkommen müsse.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Wohnungsnotstand: “So bleiben wir unattraktiv”
Kommentare
41
Wohnungsnotstand: “So bleiben wir unattraktiv”
Land fördert immer mehr Wärmepumpen: Kondominien bleiben zurück
Kommentare
39
Land fördert immer mehr Wärmepumpen: Kondominien bleiben zurück
Zittern vor neuem invasiven Schädling
Kommentare
38
Zittern vor neuem invasiven Schädling
Riva del Garda: “Es fällt immer schwerer, das Spiel der Jugendlichen zu tolerieren”
Kommentare
34
Riva del Garda: “Es fällt immer schwerer, das Spiel der Jugendlichen zu tolerieren”
Nachtlokal-Schließungen sorgen für Diskussion im Landtag
Kommentare
23
Nachtlokal-Schließungen sorgen für Diskussion im Landtag
Anzeigen
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 