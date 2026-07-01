Überraschung am Stilfser Joch: Nach Hitze plötzlich Schneefall

Von: luk

Stilfserjoch/Bozen – Wer heute Nachmittag das Stilfers Joch befuhr, staunte nicht schlecht: Auf rund 2.800 Metern fielen bei etwa +3 °C vereinzelt Schneeflocken.

Zuletzt hatte noch eine Hitzewelle das Wettergeschehen über Europa und Südtirol dominiert.

Solche Wetterkapriolen sind in großen Höhen möglich, wenn kalte Luft in der Höhe hereindrückt und die Null-Grad-Grenze stark absinkt. Dann kann es selbst im Hochsommer schneien.

Auf dem Stilfser Joch, einem der höchsten Alpenpässe, sind solche Schauer also keine Sensation, aber doch immer wieder ein überraschendes Phänomen – besonders wenn es wie zuletzt erst sehr warm war. Auch heute stiegen die Temperaturen im Tal auf über 30 Grad an, bevor die Kaltfront hereinbrach.

Die Kaltfront hat Südtirol mittlerweile verlassen. “Jetzt regnet es noch etwas dahinter nach aber schon bald klingt der Regen vom Vinschgau beginnend ab. Die Nacht verläuft trocken und kühl”, so Landesmeteorologe Dieter Peterlin.