E-Auto-Anteil in der Schweiz weiter gestiegen

Von: APA/sda/awp

In der Schweiz ist der Marktanteil von E-Autos bei den neu zugelassenen Fahrzeugen auf 24 Prozent gestiegen. Damit verkaufen sich die “Stromer” merklich besser als im Vorjahr, wie neue Daten des Importeurenverbands Auto Schweiz zeigen.

Insgesamt wurden heuer zwischen Jänner und Juni 27.889 reine Elektroautos in der Schweiz neu zugelassen. Im Vorjahreszeitraum waren es über 4.000 Fahrzeuge weniger. Damals kamen die E-Autos bei den Neuzulassungen auf einen Marktanteil von knapp 21 Prozent.

In Österreich ist das Bild ähnlich. Bis Mai kamen Elektroautos auf einen Marktanteil von 23,8 Prozent, nach 22,0 Prozent im Vorjahreszeitraum.