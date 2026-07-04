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Offenbar Raubversuch mit Messer im Park

Vorfall in Bozen sorgt für Unbehagen

Samstag, 04. Juli 2026 | 17:51 Uhr
mignone park
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Von: luk

Bozen – Im Mignone-Park in Bozen/Haslach soll es am Donnerstagabend zu einem versuchten Raubüberfall gekommen sein. Ein Anrainer berichtet laut Alto Adige online, von drei jungen Männern mit einem Messer bedroht worden zu sein, als er gegen 21.45 Uhr nach der Arbeit nach Hause ging.

Nach seinen Angaben hätten ihn die drei mutmaßlichen Täter im Park angehalten. Einer von ihnen habe ihm ein Messer an den Hals gehalten und Geld gefordert. Da er kein Bargeld bei sich hatte, hätten ihn die Männer durchsucht. Als sie nichts Wertvolles fanden, seien sie geflüchtet.

Der Mann blieb unverletzt, gab jedoch an, unter dem Vorfall stark zu leiden. Auf eine Anzeige habe er bislang verzichtet, da er die Täter im Dunkeln nicht eindeutig erkennen könne und sich davon wenig Erfolg verspreche.

Der Vorfall sorgt erneut für Unbehagen unter den Anrainern. Sie beklagen seit Längerem Sicherheitsprobleme im Mignone-Park und den umliegenden Bereichen, insbesondere in den Abendstunden. Bewohner berichten von Lärm, Schlägereien, Müll und zerbrochenen Flaschen. Ihrer Ansicht nach seien verstärkte Polizeikontrollen in den Nachtstunden notwendig. Zudem wird gefordert, den Park ab 22.00 Uhr zu schließen, um die Situation zu entschärfen.

Bezirk: Bozen

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