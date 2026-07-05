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Buntes und friedliches Feiern der Marokko-Fans in der Landeshauptstadt – VIDEO

Marokko zieht ins Viertelfinale ein: Bozen färbt sich rot

Sonntag, 05. Juli 2026 | 08:02 Uhr
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Alto Adige
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Von: ka

Bozen – Für die Azzurri hat die Fußball-Weltmeisterschaft gar nicht erst begonnen. Für Deutschland kam bereits im Achtelfinale gegen Paraguay das Aus und auch die tapferen, kämpferischen Österreicher hatten gegen den Titelfavoriten Spanien letztlich keine Chance. Doch in der Nacht auf Sonntag gehörte die Bühne den Fans einer Mannschaft, die bestenfalls als Geheimfavorit über den Atlantik gereist war: Marokko!

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Ein Siegesplatz voller Emotionen

Am Samstagabend verwandelte sich der Bozner Siegesplatz in ein Meer aus roten Fahnen, strahlenden Gesichtern und purer Freude. Die marokkanischen Fans feierten den sensationellen Sieg ihrer Nationalmannschaft gegen Kanada sowie den Einzug ins WM-Viertelfinale, den sie selbst kaum erhofft hatten, mit grenzenloser Begeisterung. Dabei zeigten sie die ganze Leidenschaft und Magie, die der Fußball zu bieten hat.

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Das Beste daran: Das Fest blieb absolut friedlich, bunt und voller Harmonie – ein wunderbares Zeichen dafür, wie Sport Menschen verbinden kann. “Herzlichen Glückwunsch an Marokko und viel Spaß beim Weiterfeiern – stets im Zeichen von Respekt und Fairness!”, hieß es dann auch von Südtiroler Seite.

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Die große Frage: Für wen fiebern die Südtiroler mit?

Nach dem Ausscheiden der Deutschen und Österreicher und der Abwesenheit Italiens stellt sich nun die große Frage im Land: Wem drücken die Südtiroler jetzt die Daumen? Schlägt das Fußballherz nun für den nordafrikanischen Überraschungs-Viertelfinalisten oder wird das Fan-Dasein bis zum Finale komplett an den Nagel gehängt?

Bezirk: Bozen

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