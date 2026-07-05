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Trump will schnelles Ende der Kämpfe in der Ukraine

Trump spricht mit Putin und Selenskyj über Lage in Ukraine

Sonntag, 05. Juli 2026 | 02:13 Uhr
Trump will schnelles Ende der Kämpfe in der Ukraine
APA/APA/AFP/MANDEL NGAN
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Von: APA/Reuters

US-Präsident Donald Trump hat nach Gesprächen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Hilfe bei der Beendigung des Ukraine-Kriegs angeboten. In einem fast 90-minütigen Telefonat mit Putin habe Trump seine Bereitschaft bekräftigt, sich für ein schnelles Ende der Kämpfe einzusetzen, teilte Kreml-Berater Juri Uschakow mit. Trump habe das Angebot im Zusammenhang mit seiner Teilnahme am NATO-Gipfel in der Türkei gemacht.

Selenskyj erklärte seinerseits am Samstag, er habe am US-Unabhängigkeitstag am 4. Juli ein “sehr gutes Gespräch” mit Trump geführt und an die “amerikanische Entschlossenheit” appelliert, den Krieg zu beenden. “Es gibt eine echte Aussicht, diesen Krieg zu beenden, und die amerikanische Entschlossenheit wird entscheidend sein”, sagte er. Beide hätten vereinbart, ihre Gespräche beim NATO-Gipfel fortzusetzen. Als Geste wurde das 62 Meter hohe Mutterland-Denkmal in Kiew nachts in den Farben der US-Flagge angestrahlt.

Uschakow zufolge strebt Russland eine politisch-diplomatische Lösung an, die die grundlegenden russischen Positionen berücksichtige. Er warf Kiew und seinen Verbündeten vor, auf eine Eskalation des Konflikts zu setzen. Putin habe die Lage auf dem Schlachtfeld geschildert, wo die russischen Streitkräfte vorrückten. Russische Kommandeure hatten am Freitag die Einnahme der Stadt Kostjantyniwka gemeldet. Selenskyj und der ukrainische Generalstab wiesen diese Darstellung jedoch zurück.

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