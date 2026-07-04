Gardasee: Ein Problem nervt alle

Von: luk

Lazise – Der Gardasee bleibt für viele Urlauber eines der beliebtesten Reiseziele Italiens.

Besonders die beeindruckende Landschaft, das italienische Flair, die historischen Orte und die kulinarischen Köstlichkeiten werden von den Gästen gelobt.

Kritische Stimmen gibt es hingegen vor allem wegen des dichten Verkehrs und der teilweise überhöhten Preise in touristischen Hot-Spots.

Das zeigt eine Umfrage der Zeitung “L’Arena” unter Urlaubern in Lazise, einem der meistbesuchten Orte am Ostufer des Gardasees.

Viele Besucher heben die Kombination aus See, Bergen und malerischen Altstädten hervor. Auch die Uferpromenaden mit ihren Radwegen sowie die Möglichkeit, die Region mit dem Fahrrad zu erkunden, kommen gut an. Mehrere Gäste betonen zudem, dass Unterkünfte und Verpflegung im internationalen Vergleich als preislich angemessen empfunden werden.

Vor allem Urlauber aus Deutschland, Großbritannien, Irland, Dänemark und den Niederlanden berichten von positiven Erfahrungen und kehren teils seit vielen Jahren regelmäßig an den Gardasee zurück. Neben den bekannten Orten wie Lazise, Bardolino, Sirmione, Malcesine und Peschiera schätzen viele auch das ruhigere Hinterland mit seinen Weinbergen. Auch das bei vielen noch weniger bekannte Westufer hat für viele zunehmenden Reiz.

Als größtes Problem nennen zahlreiche Befragte aber den Straßenverkehr rund um den See. Während Radwege entlang des Gardasees gut ausgebaut seien, werde das Radfahren auf den Straßen wegen des starken Verkehrs oft als unangenehm oder unsicher empfunden. Auch die Orientierung mit dem Auto sei nicht überall einfach – insbesondere die Beschilderung im Bereich von Verona wurde vereinzelt kritisiert.

Gemischt fallen die Bewertungen zur Gastronomie aus: Während viele Urlauber die Preise als fair bezeichnen, bemängeln andere, dass manche Restaurants zu stark auf Touristen ausgerichtet seien und das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr immer stimme. Einige wünschen sich zudem authentischere italienische Küche statt auf internationale Gäste zugeschnittener Speisekarten.

Doch ein Haar in der Suppe findet sich überall und ungeachtet dieser Kritik überwiegt bei den meisten Besuchern der positive Gesamteindruck. Die landschaftliche Schönheit, die gepflegten Ortskerne und die herzliche Aufnahme sorgen dafür, dass viele ihren Aufenthalt am größten italienischen See mit Bestnoten bewerten und immer wieder zurückkehren. Und in manchen Familien gehört es sogar seit Generationen dazu, einen Gardasee-Urlaub zu machen.