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Landesforstkorps setzt Verfügung um

Nach wiederholten Rissen: Schadwolf in Enneberg entnommen

Sonntag, 05. Juli 2026 | 11:46 Uhr
wolf
Pixabay
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Von: mk

Enneberg – Nach wiederholten und vom Landesforstkorps bestätigten Wolfsrissen auf der Alm „Fojedöra“ in der Gemeinde Enneberg ist am Donnerstagabend die Verfügung zur Entnahme eines Schadwolfs erlassen worden. Das Landesforstkorps hat die Entnahme am Sonntagmorgen durchgeführt.

Das Dekret zur Entnahme war am vergangenen Donnerstagabend von Landeshauptmann Arno Kompatscher  unterschrieben worden. Die Verwaltungsmaßnahme ist auf der  Homepage veröffentlicht.

Grundlage sind die in den vergangenen Wochen dokumentierten und bestätigten Schäden an Nutztierbeständen, bei denen mehrere Schafe und Ziegen gerissen wurden. Ziel der Maßnahme ist es, weitere erhebliche Schäden an den Herden zu verhindern.

Bezirk: Pustertal

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