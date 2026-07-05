Nach wiederholten Rissen: Schadwolf in Enneberg entnommen

Von: mk

Enneberg – Nach wiederholten und vom Landesforstkorps bestätigten Wolfsrissen auf der Alm „Fojedöra“ in der Gemeinde Enneberg ist am Donnerstagabend die Verfügung zur Entnahme eines Schadwolfs erlassen worden. Das Landesforstkorps hat die Entnahme am Sonntagmorgen durchgeführt.

Das Dekret zur Entnahme war am vergangenen Donnerstagabend von Landeshauptmann Arno Kompatscher unterschrieben worden. Die Verwaltungsmaßnahme ist auf der Homepage veröffentlicht.

Grundlage sind die in den vergangenen Wochen dokumentierten und bestätigten Schäden an Nutztierbeständen, bei denen mehrere Schafe und Ziegen gerissen wurden. Ziel der Maßnahme ist es, weitere erhebliche Schäden an den Herden zu verhindern.