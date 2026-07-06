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Rassistische Hasstirade gegen Mbappe

Senatorin aus Paraguay beschimpfte Mbappe rassistisch

Montag, 06. Juli 2026 | 21:19 Uhr
Rassistische Hasstirade gegen Mbappe
APA/APA (AFP)/FRANCK FIFE
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Von: APA/dpa

Frankreichs Superstar Kylian Mbappe ist nach dem hitzigen WM-Achtelfinale gegen Paraguay Opfer einer rassistischen Tirade der paraguayischen Senatorin Celeste Amarilla de Boccia geworden. Sie bezeichnete Mbappe auf X als “Trottel”, der nicht einmal schreiben gelernt habe. “Statt Muttermilch hat er Kokosnüsse ausgesaugt, und das Gebildetste, was er je gehört hat, waren Schimpansen. Hättest du ihm doch den Mittelfinger gezeigt, Orlando Gill.”

Während des Spiels, das Titelfavorit Frankreich am Samstag mit 1:0 gewann, war Mbappe immer wieder hart attackiert worden, hatte aber auch ausgeteilt. Aus Frust verweigerte der 27-Jährige nach Spielende Paraguays Keeper Orlando Gill den Handschlag, feierte mit einer provokanten Geste. Gill warf daraufhin Mbappe den Ball an den Rücken.

Wenig später legte die Politikerin auf Instagram mit einer weiteren Tirade nach. Mbappe sei ein “kolonisierter Kameruner”, der den harten Franzosen spiele, “voller Minderwertigkeitskomplexe, neureich, arrogant und hässlich”. Er sei das ganze Spiel über nervös gewesen und hätte Todesangst gehabt, genau wie seine gesamte Mannschaft. “Sie haben nicht einmal ein Tor erzielt und nur mit ganz viel Glück gewonnen”, schrieb Celeste Amarilla de Boccia. “Das Einzige, was viele von uns der Albirroja vorwerfen, ist, dass sie ihm nach dem Schlusspfiff nicht eine schallende Ohrfeige verpasst hat.”

Reaktion aus Frankreich

Mbappe reagierte mit deutlichen Worten auf die Beleidigungen der Politikerin. “Sie sind eine verachtenswerte Frau und unwürdig Ihres Amtes”, schrieb der Auswahlkapitän auf X. Sie vertrete nicht das Paraguay, das während der gesamten WM “von Leidenschaft und Ehre durchdrungen” gewesen sei. “Durch Ihre Unbewusstheit und Ihren schamlosen Rassismus hat die Welt bereits den historischen Weg und den Einsatz Ihrer Spieler während dieser Weltmeisterschaft vergessen, um Platz zu machen für eine inkompetente Dame, die das schlechteste mögliche Bild ihres Landes vermittelt”, schrieb der Stürmerstar weiter. Er werde Menschen wie Celeste Amarilla de Boccia “niemals die Freiheit lassen, ihren Hass und ihren Rassismus in der Welt zu verbreiten”.

Auch Frankreichs Sportministerin Marina Ferrari reagierte empört auf die verbalen Entgleisungen der Senatorin. “Diese Äußerungen sind abscheulich, unwürdig und umso inakzeptabler, als sie von einer politischen Verantwortlichen stammen”, schrieb Ferrari auf X. Indem Celeste Amarilla de Boccia Mbappe angreife, greife sie alles an, “was unser Kapitän verkörpert, und alles, wofür unser Land eintritt: die Freiheit, die Gleichheit und die Brüderlichkeit”.

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