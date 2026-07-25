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Ab Donnerstag ist mit mehr als 35 Grad zu rechnen

Abkühlung vorbei: Vierte Hitzewelle erreicht auch Südtirol

Samstag, 25. Juli 2026 | 17:04 Uhr
Hitze-Rekord in Bad Deutsch-Altenburg
APA/APA/dpa/Thomas Warnack
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Von: som

Bozen – Die kurze Verschnaufpause ist vorbei: Während Südtirol am Wochenende noch bei angenehmen Sommertemperaturen durchatmet, steht bereits die nächste Hitzewelle in den Startlöchern – und sie könnte es wieder in sich haben.

Über das Wochenende bleiben die Temperaturen auf auf normalem Sommerniveau. Tagsüber scheint überwiegend die Sonne, zeitweise bilden sich Quellwolken. Heute und morgen ist am Abend mit einzelnen gewittrigen Regenschauern zu rechnen.

Ab Donnerstag werden in Südtirol jedoch wieder Temperaturen von “35 Grad und mehr” erreicht, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Das Hochdruckgebiet über Nordafrika lenkt weiterhin heiße Luftmassen in den Mittelmeerraum und sorgt auch in Südtirol erneut für hochsommerliche Temperaturen.

Vierte Hitzewelle im Anmarsch – Stärke und Dauer noch unklar

Der Montag bringt dank dem Nordwind noch kühlere Temperaturen mit Höchstwerten von 29 Grad und leichten Regenschauern aber ab Donnerstag wird es heiß.

X/Dieter Peterlin

Damit kündigt sich die vierte Hitzewelle des Jahres an. „Fix ist bereits, dass sie kommt, abzuwarten noch wie stark und wie lange genau“ so Dieter Peterlin in seinem gestrigen X-Beitrag.

Bezirk: Bozen

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