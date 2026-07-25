Steine auf Straße geworfen

Von: luk

Bozen – Bei verstärkten Kontrollen der Staatspolizei in Bozen sind sieben Personen angezeigt worden. Die Einsätze waren vom Quästor Giuseppe Ferrari im Rahmen der Maßnahmen gegen Alltagskriminalität und zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit angeordnet worden.

Den umfangreichsten Einsatz gab es am Freitagnachmittag in der Trientstraße. Eine 34-jährige Italienerin versuchte beim Anblick einer Polizeistreife zu flüchten, wurde jedoch kurz darauf gestoppt. Bei der Durchsuchung fanden die Exekutivbeamten ein Klappmesser, eine rund zehn Zentimeter lange Metallklinge sowie ein gestohlenes Mobiltelefon ohne SIM-Karte. Die einschlägig vorbestrafte Frau wurde wegen Hehlerei und unerlaubten Besitzes einer Waffe angezeigt.

Wenig später traf die Staatspolizei in einem leerstehenden Gebäude in der Virglstraße zwei marokkanische Asylwerber im Alter von 33 und 35 Jahren an. Beide wurden wegen Hausfriedensbruchs beziehungsweise unbefugten Eindringens in ein Gebäude angezeigt.

Ebenfalls angezeigt wurde ein Marokkaner (27), der mit einem großen Schraubenzieher im Rucksack angetroffen wurde. Gegen ihn wird wegen des Besitzes von Einbruchswerkzeug ermittelt. In der Nacht stellten Beamte in der Bozner Altstadt bei einem 25-jährigen Kosovaren einen 16 Zentimeter langen Klappdorn sicher. Auch er wurde wegen unerlaubten Waffenbesitzes angezeigt.

Im Zuge der Kontrollen zeigte die Staatspolizei außerdem einen Peruaner wegen eines Diebstahls in einem Supermarkt sowie eine 42-jährige Rumänin an, die auf dem Verdiplatz Steine auf die Fahrbahn geworfen hatte. Verletzt wurde dabei niemand.

Bereits in den vergangenen Tagen war zudem ein 31-jähriger Marokkaner festgenommen worden, der verdächtigt wird, einem jungen Mann in Bozen eine Goldkette entrissen zu haben. Die Beute konnte sichergestellt werden. Da sich der Mann illegal in Italien aufhielt, ordnete Quästor Giuseppe Ferrari seine Ausweisung an. Bis zur Rückführung in sein Heimatland wurde er in das Abschiebezentrum von Gradisca d’Isonzo gebracht.