Ermittlungen zu Massenschlägerei in Innsbruck

Von: apa

Bei einer Massenschlägerei mit rund zwanzig teils bewaffneten Beteiligten ist in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck ein 23-jähriger Syrer verletzt worden. Mit Messern, Schlagstöcken und Eisenketten waren die Männer gegen 23.20 Uhr in Saggen aufeinander losgegangen, so die Polizei. Der 23-Jährige wurde mit einem Metallgegenstand am Hals verletzt und rettete sich in ein Lokal, wo ein Zeuge die Einsatzkräfte rief. Die weiteren Beteiligten flüchteten.

Der 23-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Universitätsklinik gebracht. Das Motiv der Tat war vorerst unklar. Die Ermittlungen laufen.