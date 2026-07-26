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Die Tiroler Polizei fahndet nach den Tatbeteiligten

Ermittlungen zu Massenschlägerei in Innsbruck

Sonntag, 26. Juli 2026 | 10:30 Uhr
Die Tiroler Polizei fahndet nach den Tatbeteiligten
APA/APA/THEMENBILD/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM
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Von: apa

Bei einer Massenschlägerei mit rund zwanzig teils bewaffneten Beteiligten ist in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck ein 23-jähriger Syrer verletzt worden. Mit Messern, Schlagstöcken und Eisenketten waren die Männer gegen 23.20 Uhr in Saggen aufeinander losgegangen, so die Polizei. Der 23-Jährige wurde mit einem Metallgegenstand am Hals verletzt und rettete sich in ein Lokal, wo ein Zeuge die Einsatzkräfte rief. Die weiteren Beteiligten flüchteten.

Der 23-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Universitätsklinik gebracht. Das Motiv der Tat war vorerst unklar. Die Ermittlungen laufen.

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