Integration: Wer soll den Sprung ins kalte Wasser wagen?

Von: som

Salurn – Das Lido in Salurn reserviert ab 27. Juli jeden Montagabend eine Stunde von 18.30 bis 19.30 Uhr gleich nach offizieller Sperrstunde für Frauen – unter anderem auch für muslimische Frauen, die es vorziehen, im Burkini zu baden. Ziel der Vereinbarung zwischen Betreiber Luca Lechthaler und dem Verein „Armonia” ist es unter anderem, die Integration von Frauen mit Migrationshintergrund zu fördern.

Eines gleich vorweg: Der Vorstoß ist privat und der Betreiber hat jedes Recht, verschiedenste Abkommen mit unterschiedlichsten Vereinigungen zu treffen. Dennoch wird die Initiative in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert.

Befürworter wie SVP-Senatorin Julia Unterberger sehen darin eine zusätzliche Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe. Außerdem werden rechtsstaatliche Prinzipien nicht verletzt. Kritiker wie die Freiheitlichen warnen hingegen vor einem Integrationskonzept, das auf Sonderregeln statt auf Anpassung setzt.

Wie seht ihr das: Auf welcher Grundlage gelingt kulturelle und soziale Integration? Teilt uns jetzt eure Meinung mit!