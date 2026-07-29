Fußball-WM hinterließ bei vielen einen bitteren Beigeschmack

Von: mk

Bozen – Viele Südtiroler zeigen sich enttäuscht von der Fußball-WM, die heuer im Sommer stattgefunden hat. Das zeigt die Spontanbefragung, die Südtirol News in der vergangenen Woche veröffentlicht hat.

85 Prozent der rund 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erklärten, die Weltmeisterschaft habe sie nicht überzeugt.

Bereits während der Spiele bemängelten viele Fans den aufgeblähten Modus mit erstmals 48 Mannschaften, die hohe Belastung für die Spieler sowie die enorme Reisetätigkeit zwischen den Spielorten in den USA, Kanada und Mexiko. Zudem wurden die Trinkpausen und die politische Einmischung von US-Präsident Donald Trump – Stichwort “Rote Karte” – kritisch gesehen.

Auch viele spektakuläre Spiele, überraschende Ergebnisse und Spaniens Sieg haben nicht dazu beigetragen, die Stimmung zu drehen.

„Die Ausgeglichenheit zwischen den Mannschaften und das Spiel um Platz drei zwischen England und Frankreich waren unter den wenigen positiven Aspekten. Der Einfluss der Politik auf den Sport, das Schleimen Infantinos, das spielerische, taktische und unfaire Verhalten der argentinischen Mannschaft im Endspiel usw., werden immer einen bitteren Nachgeschmack haben und als negative Aspekte in die Annalen der Fußballweltmeisterschaften eingehen“, kommentiert @Schimmelreiter.

Auch @Clevere sieht es ähnlich: „Die WM bekam leider durch das Gemauschel von Trump und Infantino einen sehr bitteren Beigeschmack! Viele haben das Vertrauen in die FIFA verloren. Verständlich, das darf es in Zukunft einfach nicht mehr geben! Hab von Anfang an zu Spanien gehalten: Erstens gut aufgestellt und zweitens ist der Zusammenhalt in der Mannschaft lobenswert!“

Und @Krissy meint: „Kein einziges Spiel angeschaut und trotzdem lebe ich noch.“