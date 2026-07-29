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21 Ordnungswidrigekeiten vorgehalten und zwei Führerscheine eingezogen

Verstärkte Verkehrskontrollen der Carabinieri an Dolomitenpässen

Mittwoch, 29. Juli 2026 | 12:01 Uhr
Carabinieri
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Von: som

Bruneck – Die Carabinieri setzen ihre Präventions- und Kontrolltätigkeit auf den wichtigsten Dolomitenpässen fort, um die Verkehrssicherheit auf den während der Sommersaison stark befahrenen Bergstraßen zu gewährleisten. Besonders Motorradfahrer, Radfahrer und Autofahrer nutzen in dieser Zeit die Dolomitenpässe sehr häufig.

Gestern Vormittag führten die Carabinieri von Bruneck gemeinsam mit ihren Kollegen der Station Corvara Verkehrskontrollen auf den wichtigsten Bergpässen durch. Ziel der Kontrollen war die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung sowie die Verhinderung besonders gefährlicher Fahrmanöver. Gerade auf den kurvenreichen Passstraßen stellen gefährliche Fahrweisen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.

Bei den Kontrollen stellten die Carabinieri insgesamt 21 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Zudem wurden zwei Führerscheine eingezogen und insgesamt 21 Punkte im italienischen Führerscheinregister abgezogen.

Mit den regelmäßigen Kontrollen wollen die Carabinieri die Verkehrssicherheit auf den Dolomitenpässen erhöhen und Unfälle verhindern. Gerade während der touristischen Hochsaison soll dadurch das Bewusstsein für ein verantwortungsvolles und regelkonformes Verhalten im Straßenverkehr gestärkt werden.

Bezirk: Pustertal

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