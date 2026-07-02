1,7 Millionen Euro für über 120 Projekte weltweit

Von: luk

Das Spendenergebnis steht fest: Mit ihrem Einsatz rund um den Jahreswechsel sammelten die Sternsinger und Sternsingerinnen 1.708.179,57 Euro für Menschen, die Unterstützung brauchen. Die Katholische Jungschar Südtirols und das Missionsamt der Diözese Bozen-Brixen bedanken sich herzlich bei allen Beteiligten für dieses Ergebnis. Mit den Spenden werden weltweit über 120 Projekte unterstützt.

Über 5.000 engagierte Kinder und Jugendliche waren als Sternsinger in Südtirols Gemeinden unterwegs. Sie brachten den Segen in die Häuser und sammelten Spenden für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Dank der großen Spendenbereitschaft der Bevölkerung konnte auch heuer wieder ein beeindruckendes Ergebnis von rund 1,7 Millionen Euro erzielt werden. Damit verzeichnet die Aktion Sternsingen das zweitbeste Ergebnis ihrer jahrzehntelangen Geschichte.

Fokus auf Bildung, Gesundheit und Soziales

Mit den Spenden werden weltweit über 120 Projekte unterstützt, vor allem in Ländern des Globalen Südens wie Afrika, Asien und Südamerika. Der Schwerpunkt der Förderung liegt auf der Bildung: 45 Prozent der Projekte sind Bildungsprojekte. Weitere Projekte stärken den Gesundheits- und Sozialbereich oder tragen zur Sicherung der Grundbedürfnisse bei. So entstehen Schulen, Bildungsangebote werden ermöglicht, die medizinische Versorgung verbessert und soziale Dienste gestärkt. Die Hilfe kommt dort an, wo sie dringend gebraucht wird und schafft Perspektiven für Kinder und ihre Familien.

Ein Zeichen der Zuversicht

„Gerade in einer Zeit von Kriegen, Flucht, Armut und den Folgen der Klimakrise ist die Aktion Sternsingen besonders wichtig. Viele Menschen erleben Unsicherheit und belastende Lebensumstände, vor allem Kinder und Jugendliche. Umso wichtiger ist es, dass durch das Sternsingen konkrete Hilfe geleistet und Zuversicht gegeben wird“, so Yannik Mair, 2. Vorsitzender der Jungschar. Neben der weltweiten Unterstützung leistet die Aktion Sternsingen auch einen wichtigen Beitrag zur Bewusstseinsbildung in Südtirol: Kinder und Jugendliche setzen sich mit unterschiedlichen Lebensrealitäten auseinander, lernen solidarisches Handeln kennen und erfahren, wie ihr Einsatz anderen hilft.

Die Katholische Jungschar Südtirols und das Missionsamt der Diözese Bozen-Brixen bedanken sich herzlich bei allen, die zur Aktion Sternsingen beigetragen haben: „Dank des Einsatzes der Sternsinger, ihrer Begleitpersonen und der großen Spendenbereitschaft der Bevölkerung wird diese Aktion Jahr für Jahr möglich. Gemeinsam zeigen wir, wie aus vielen kleinen Schritten etwas Großes entsteht.“