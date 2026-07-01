Aktuelle Seite: Home > Politik > Keine eigene Stromzone: Mehrheit weist STF-Antrag zurück
"Landesregierung bremst günstigen Strom aus"

Keine eigene Stromzone: Mehrheit weist STF-Antrag zurück

Mittwoch, 01. Juli 2026 | 17:04 Uhr
Neues Strommarktesetz soll Rahmenbedinungen für Energiewende schaffen
APA/APA/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Landtagsmehrheit hat einen Beschlussantrag der Süd-Tiroler Freiheit (STF) zur Einrichtung einer eigenen Energiebehörde sowie zur Schaffung einer Südtiroler Strom-Gebotszone abgelehnt. Die Bewegung bewertet dies als Rückschlag für eine stärkere energiepolitische Eigenständigkeit des Landes.

“Südtirol produziert dank Wasserkraft mehr Strom, als es selbst verbraucht. Dennoch orientieren sich die Strompreise weiterhin am gesamtstaatlichen Markt.” Nach Ansicht der Süd-Tiroler Freiheit führt dies dazu, dass die lokale Energieproduktion kaum preisdämpfend für Haushalte und Betriebe wirkt.

Der Antrag sah vor, die Grundlagen für eine eigene Energiebehörde zu schaffen. Diese sollte unter anderem Daten erheben, Gutachten erstellen und Möglichkeiten für eine vom Gaspreis entkoppelte Strompreisbildung prüfen. Zudem sollte die Einrichtung einer eigenen Strom-Gebotszone im europäischen Binnenmarkt untersucht werden, um regionale Produktionsvorteile stärker zu berücksichtigen.

Die Landesregierung und die Mehrheit im Landtag lehnten den Vorstoß ab. Als Gründe werden unter anderem die rechtliche und technische Komplexität sowie die Einbindung in nationale und europäische Rahmenbedingungen gesehen.

Die STF kritisiert diese Haltung und wirft der Landesregierung vor, vorhandene Spielräume nicht ausreichend zu nutzen. Die Energieautonomie werde zwar politisch betont, konkrete Maßnahmen blieben jedoch aus.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Südtirol: Wander-Urlauber von Kuh-Herde angegriffen
Kommentare
110
Südtirol: Wander-Urlauber von Kuh-Herde angegriffen
Südtirols Gastro unter Druck: Wo sitzt das größte Problem?
Kommentare
89
Südtirols Gastro unter Druck: Wo sitzt das größte Problem?
Deutschland und Niederlande bei der WM schon gescheitert
Kommentare
85
Deutschland und Niederlande bei der WM schon gescheitert
Land fördert immer mehr Wärmepumpen: Kondominien bleiben zurück
Kommentare
28
Land fördert immer mehr Wärmepumpen: Kondominien bleiben zurück
Was passiert mit der Abfertigung: Wer schweigt, entscheidet
Kommentare
23
Was passiert mit der Abfertigung: Wer schweigt, entscheidet
Anzeigen
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 