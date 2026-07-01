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Gewitter, Regen und Wind ziehen über Südtirol

Hitzewelle endet mit Pauken und Trompeten

Mittwoch, 01. Juli 2026 | 10:38 Uhr
gewitter unwetter blitz regen
fotolia.de/trendobjects - Symbolbild
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Von: luk

Bozen – Nach Tagen mit großer Hitze ist Schluss mit den tropischen Temperaturen: Eine Kaltfront beendet am Mittwoch die Hitzewelle in Südtirol und sorgt für einen markanten Wetterumschwung.

Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt, erreicht die Front gegen Mittag den Vinschgau und breitet sich am Nachmittag auf das gesamte Land aus. Dabei ist mit teils kräftigen Regenschauern, Gewittern und stürmischen Windböen zu rechnen. Mit dem Luftmassenwechsel gehören Schwüle und Tropennächte vorerst der Vergangenheit an.

Bereits im Laufe des Vormittags nehmen die Wolken zu. Ab Mittag setzt im Westen Regen ein, ehe die Gewitterzellen am Nachmittag auch die übrigen Landesteile erfassen. Gleichzeitig frischt ein teils kräftiger Nordwind auf.

Die gute Nachricht: Schon ab Donnerstag beruhigt sich die Wetterlage wieder deutlich. Nach anfänglichen Wolken scheint vielerorts die Sonne, lediglich im Norden bleibt es föhnig. Auch der Freitag verläuft überwiegend sonnig, am Alpenhauptkamm sind einzelne Regentropfen nicht ausgeschlossen.

Pünktlich zum Wochenende zeigt sich der Sommer dann wieder von seiner freundlichen Seite: Für Samstag und Sonntag sagen die Meteorologen verbreitet strahlenden Sonnenschein voraus. Vor allem im Süden steigen die Temperaturen zum Wochenende hin erneut deutlich an – auch auf bis zu 35 Grad.

Bezirk: Bozen

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