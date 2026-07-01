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Drei Wochen lang Einschränkungen zwischen Bozen und Innsbruck

Brennerbahn wird zur Baustelle

Mittwoch, 01. Juli 2026 | 15:27 Uhr
Vom 11. bis zum 18. August wird der Bahnverkehr auf der Strecke Brixen-Brenner eingestellt. Ein Busersatzverkehr steht den Passagieren zur Verfügung.
LPA/Ressort für Infrastrukturen und Mobilität
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Von: luk

Bozen – Vom 18. Juli bis einschließlich 1. August finden entlang der Brennerbahnlinie umfangreiche Arbeiten an der Bahninfrastruktur statt. Die Bauarbeiten werden vom italienischen Schienennetzbetreiber RFI (Rete ferroviaria italiana) gemeinsam mit den Österreichischen Bundesbahnen – ÖBB Infrastruktur AG durchgeführt.  Die Maßnahmen dienen der langfristigen Modernisierung und Leistungssteigerung der Strecke. Während der Arbeiten kommt es auf mehreren Abschnitten zu Sperren und Änderungen im Bahnverkehr.

Betroffen sind insbesondere die Abschnitte Bozen–Brixen am 18. Juli, Brixen–Brenner sowie Brenner–Gries am Brenner vom 18. Juli bis 1. August und Steinach am Brenner–Innsbruck vom 23. Juli bis 1. August. Zusätzlich ist vom 20. bis 26. Juli auch der Abschnitt Peri–Verona Porta Nuova gesperrt.

Während der Sperre wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Im Regionalverkehr verkehren die Ersatzbusse der Linie B100 je nach Zeitraum zwischen Bozen beziehungsweise Brixen und Brenner. Am Brenner besteht Anschluss an den von den ÖBB organisierten Ersatzverkehr in Richtung Steinach am Brenner beziehungsweise Innsbruck. Zwischen Bozen und Brixen verkehren die Regionalzüge im Zeitraum vom 19. Juli bis 1. August in reduziertem Takt.

“In den vergangenen Jahren wurden die außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten auf der Hauptachse von den Partnern grenzüberschreitend immer besser aufeinander abgestimmt. Das ist ein wichtiges Signal für die gesamte Politik entlang des Brennerkorridors”, betont der Landesrat für Infrastrukturen und Mobilität Daniel Alfreider.

Im Zuge der Arbeiten werden unter anderem am Bahnhof Brenner Gleisbauarbeiten und der Austausch von Weichen durchgeführt. Im Bereich Vahrn werden die technischen Voraussetzungen für die künftige Anbindung der Riggertalschleife geschaffen. Auch an den Bahnhöfen Brixen und Waidbruck-Lajen werden bestehende Bauprojekte fortgeführt. Weitere Arbeiten betreffen unter anderem Domegliara sowie den Abschnitt Steinach am Brenner–Innsbruck.

Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über die aktuellen Verbindungen unter südtirolmobil zu informieren. Im Ersatzverkehr ist die Mitnahme von Fahrrädern grundsätzlich nicht möglich. Für die Express-Ersatzbusse SV300 zwischen Bozen beziehungsweise Brixen und Innsbruck gelten keine südtirolmobil-Fahrscheine.

Bezirk: Wipptal

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