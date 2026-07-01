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Umgestürzte Bäume, Überschwemmungen und Vermurungen

Gewitterfront sorgt für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Südtirol

Mittwoch, 01. Juli 2026 | 15:22 Uhr
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Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol
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Von: luk

Bozen – Die angekündigte Gewitterfront hat Südtirol am Mittwochmittag erreicht und bereits zahlreiche Einsätze der Feuerwehren ausgelöst. Betroffen sind unter anderem die Bezirke Meran, Brixen und Bozen, wo Einsatzkräfte wegen umgestürzter Bäume, Überschwemmungen und Vermurungen ausrücken mussten.

Besonders betroffen war der Raum Naturns: In Tschirland gingen am Nörderberg Muren ab und verschütteten die Straße zum Tomberg sowie die Nörderbergstraße. Die Freiwilligen Feuerwehren Tschirland und Plaus standen im Einsatz, um die betroffenen Bereiche zu sichern.

Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol

Gegen 14.00 Uhr erreichte die Gewitterfront auch Bozen. Dort mussten die Freiwilligen Feuerwehren gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr mehrfach ausrücken, um überflutete Keller und Garagen auszupumpen. Weitere Einsätze wurden auch aus dem unteren Pustertal gemeldet.

Neben Starkregen sorgten vor allem heftige Windböen für Probleme. Landesmeteorologe Dieter Peterlin registrierte in Meran Windgeschwindigkeiten von bis zu 88 km/h. Angesichts der starken Böen wird insbesondere im Straßenverkehr zu erhöhter Vorsicht geraten.

Peterlin kurz vor 15.00 Uhr:

Front liegt nun quer über Südtirol auf einer Linie Unterland-Eisacktal-Pustertal. Im Vinschgau windet und regnet es sich noch aus, in den Dolomitentälern kommt sie gleich.

Nach Angaben des Landesfeuerwehrverbandes ist im Laufe des Nachmittags und Abends mit weiteren Einsätzen zu rechnen, da die Gewitterfront langsam in südöstlicher Richtung weiterzieht.

Erst am vergangenen Sonntag hatten schwere Unwetter vor allem das Burggrafenamt getroffen. In Meran und Hafling dauern die Aufräumarbeiten nach wie vor an. Die Einsatzkräfte kämpfen mit den Schlammmassen. Besonders herausfordernd sind die Arbeiten in den betroffenen Wohnhäusern sowie in Kellern und Tiefgaragen, die teilweise meterdick mit Schlamm, Geröll und angeschwemmtem Material gefüllt sind.

Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol

Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren Freiberg, Obermais, Untermais, Labers, Gratsch, Meran, Zenoberg, Schenna und Verdins gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Bozen, dem Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung, dem Landesstraßendienst sowie mehreren Erdbauunternehmen.

Bezirk: Bozen

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