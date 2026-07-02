Aktuelle Seite: Home > Chronik > Lebensretter vom Lido: Stadt Bozen will Notarzt offiziell ehren
Er war privat im Freibad, aber sofort zur Stelle

Lebensretter vom Lido: Stadt Bozen will Notarzt offiziell ehren

Donnerstag, 02. Juli 2026 | 10:57 Uhr
ferro lebensretter lido bozen
Alto Adige
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Der Bozner Notarzt Luigi Ferro, der am vergangenen Samstag im Bozner Lido einem zweijährigen Mädchen das Leben gerettet hat, soll nun offiziell von der Stadt Bozen geehrt werden. Stadträtin Patrizia Brillo kündigte an, Bürgermeister Claudio Corrarati ein Treffen mit dem 41-Jährigen vorzuschlagen, um dessen außergewöhnlichen Einsatz zu würdigen.

Ferro, der eigentlich dienstfrei hatte und am Krankenhaus Meran arbeitet, hatte sofort eingegriffen, als das bewusstlose Kind nach einem Badeunfall aus dem Wasser gezogen wurde. Das Mädchen erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Dank der umgehend eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen konnte er das Mädchen ins Leben zurückholen.

Auch die Leitung des Lidos lobt den Mediziner, berichtet die Zeitung Alto Adige. Zwar seien Bademeister und teilweise auch Pflegekräfte vor Ort, in diesem Fall habe Ferro jedoch bereits mit der Wiederbelebung begonnen, sodass das Personal ihn nur noch unterstützen musste. Der eigentliche Verdienst gebühre dem Arzt, betonte Lido-Leiter Alessandro Furegon.

Nach dem Vorfall wurde erneut über die Sicherheit im Lido diskutiert. Laut Furegon sind je nach Besucheraufkommen bis zu sieben Bademeister an den großen Becken sowie zusätzlich Aufsichtspersonal am Kinderbecken im Einsatz. Für die unmittelbare Beaufsichtigung kleiner Kinder seien jedoch in erster Linie die Eltern verantwortlich.

Stadträtin Brillo sieht den Vorfall auch als Anlass, die Erste-Hilfe-Ausbildung stärker in den Fokus zu rücken. Sie spricht sich dafür aus, Wiederbelebungs- und Erste-Hilfe-Maßnahmen künftig regelmäßig an Schulen zu vermitteln. Schnelles und richtiges Handeln in den ersten Minuten könne Leben retten.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Wohnungsnotstand: “So bleiben wir unattraktiv”
Kommentare
43
Wohnungsnotstand: “So bleiben wir unattraktiv”
Zittern vor neuem invasiven Schädling
Kommentare
41
Zittern vor neuem invasiven Schädling
Land fördert immer mehr Wärmepumpen: Kondominien bleiben zurück
Kommentare
39
Land fördert immer mehr Wärmepumpen: Kondominien bleiben zurück
Riva del Garda: “Es fällt immer schwerer, das Spiel der Jugendlichen zu tolerieren”
Kommentare
35
Riva del Garda: “Es fällt immer schwerer, das Spiel der Jugendlichen zu tolerieren”
Streit um Pflichtkurse für Privatzimmervermieter
Kommentare
25
Streit um Pflichtkurse für Privatzimmervermieter
Anzeigen
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 