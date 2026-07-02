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Tragischer Forstunfall in Vals

63-Jähriger von Baum erschlagen

Donnerstag, 02. Juli 2026 | 19:53 Uhr
Pelikan2
Weißes Kreuz - archiv
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Von: ka

Mühlbach/Vals – Am Donnerstagabend ereignete sich in Vals in der Gemeinde Mühlbach ein tödlicher Unfall. Gegen 16.00 Uhr wurde ein 63-jähriger Mann aus dem Pustertal im Bereich der Kurzkofelhütte von einem Baum erschlagen. Die Gründe für das Unglück sind vorerst noch völlig ungeklärt.

Obwohl sein Begleiter sofort reagierte und die Rettungskräfte informierte, kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Er erlag noch direkt an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Nach dem Absetzen des Notrufs rückte ein großes Aufgebot an Helfern zum Unfallort aus. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Vals, Mühlbach und Schabs sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 2.
Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.

Bezirk: Pustertal

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