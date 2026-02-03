Von: ka

New York/London – Auf den ersten Blick schien das von Jeffrey Epstein aufgebaute Beziehungsnetzwerk eine Bande reicher, sexbesessener Männer zu sein, die nach jungen Sexsklavinnen jagten. Bei näherer Betrachtung entpuppt es sich jedoch zunehmend als eine der raffiniertesten Spionageoperationen der letzten Jahrzehnte. Es spricht vieles dafür, dass es sich um ein Meisterstück der bewährten russischen Kunst des „Kompromat” handelt, bei der Schlüsselpersonen in kompromittierende Situationen gebracht werden, um sie dann in der Hand zu haben.

Ausgehend von den Verbindungen Epsteins und Ghislaine Maxwels Vaters nach Russland sollen junge russische Frauen im Schatten des russischen Geheimdienstes KGB als Köder für einflussreiche, reiche und sexbesessene Briten und US-Amerikaner gedient haben. Diese tappten dann in die geschickt aufgestellten „Honigfallen”.

Wie Geheimdienstquellen gegenüber der britischen Mail on Sunday betonten, wird immer deutlicher, dass der pädophile US-Magnat Jeffrey Epstein im Auftrag des KGB „die weltweit größte Honigfalle“ aufgestellt hatte: Er soll im Auftrag des russischen und möglicherweise auch des israelischen Geheimdienstes Mädchen an die Mächtigen dieser Welt vermittelt haben, um sie erpressbar zu machen.

Dabei ist die russische Kunst des „Kompromat” so alt wie der KGB selbst. Kompromat, abgeleitet vom russischen Begriff für „kompromittierendes Material“ (компрометирующий материал), bezeichnet belastende Dokumente oder Informationen über Politiker, Geschäftsleute oder Personen des öffentlichen Lebens. Dieses Material wird strategisch eingesetzt, um Personen zu diskreditieren, zu erpressen oder politische oder geschäftliche Gegner zu kontrollieren – oft unter Einbehalt oder Veröffentlichung durch Geheimdienste.

All dies geht auf Epsteins Freundschaft mit Robert Maxwell zurück. Der britische Medienmagnat kam 1991 auf mysteriöse Weise ums Leben – angeblich durch einen Sturz von seiner Yacht. Diese Version wurde jedoch von vielen für unglaubwürdig gehalten. Maxwell war gebürtiger tschechoslowakischer Jude und soll sowohl für den KGB als auch für den Mossad gearbeitet haben. Dies begann, als er in den 1970er Jahren die Auswanderung sowjetischer Juden nach Israel erleichterte. Ein russischer Ölmagnat, der ebenfalls auf der Gehaltsliste des Kremls stand, stellte ihm Epstein vor. Mithilfe von Epstein wusch Maxwell Gelder aus Moskau im Westen.

Es ist kein Zufall, dass Ghislaine Maxwell, die Tochter des Medienmoguls, unmittelbar nach dem Tod ihres Vaters auftauchte. Sie war Epsteins Komplizin und Geliebte. Maxwell hatte alle Pensionsgelder seiner Zeitungen unterschlagen und dieses Geld wurde nie wiedergefunden. Viele glauben, dass Epstein das Geld gewaschen hat und die Verwaltung dieses Schatzes die Verbindung zwischen dem amerikanischen Magnaten und Ghislaine darstellte.

Wie Maxwell starb auch Epstein im Jahr 2019 auf mysteriöse Weise in Haft – offenbar durch Selbstmord. Ghislaine verbüßt derzeit eine 20-jährige Haftstrafe in den USA wegen Kinderprostitution. Sie verhandelt jedoch über mögliche Enthüllungen.

In den gerade veröffentlichten Akten finden sich 9.629 Verweise auf Russland und 1.056 Erwähnungen von Wladimir Putin. Es scheint, als habe Epstein den russischen Diktator mehrmals getroffen, auch nach seiner ersten Verurteilung wegen Sexualdelikten. In seinen Nachrichten rühmt sich der Finanzier damit, dem Kreml Informationen über Donald Trump liefern zu können – durch Treffen mit dem russischen Botschafter in New York und Außenminister Sergej Lawrow persönlich. Es handelt sich um einen E-Mail-Austausch, der am Vorabend des Gipfeltreffens zwischen Trump und Putin im Jahr 2018 stattfand. Am Ende dieses Treffens behauptete der amerikanische Präsident, er habe keine Beweise für eine russische Einmischung in seine Wahl.

Epstein stand auch mit Masha Drokova in Verbindung. Sie war die ehemalige Anführerin der Putin-Jugendbewegung und ist heute Geschäftsfrau in San Francisco. Geheimdienstquellen gehen jedoch davon aus, dass ihr Unternehmen Day One Ventures gegründet wurde, um technische Geheimnisse zu stehlen. Als das FBI Drokova ansprach, lenkte sie das Gespräch sofort auf Epstein.

In einem 2021 von dem Investigativjournalisten Craig Unger veröffentlichten Buch wird die Behauptung aufgestellt, dass Epstein als Vermittler zwischen Trump und dem Kreis um Putin fungierte. Demnach soll der amerikanische Magnat russische Kriminelle benutzt haben, um seinen mächtigen Freunden – angefangen beim zukünftigen amerikanischen Präsidenten – junge Mädchen zu beschaffen.

Daher überrascht es nicht, dass Epstein dem damaligen Prinzen Andrew in einer E-Mail eine „wunderschöne und vertrauenswürdige” 26-jährige Russin verspricht. Andrews Biograf Andrew Lownie hat herausgefunden, dass junge Frauen aus Moskau direkt zu Andrew in seine Residenzen in England gebracht wurden, um dort das Wochenende zu verbringen.

Anschließend wurden sie direkt zum Flughafen zurückgebracht. Lownie ist überzeugt, dass der Kreml über ein umfangreiches Dossier über Andrew verfügt, das wahrscheinlich auch kompromittierende Bilder enthält, mit denen er die königliche Familie und damit Großbritannien erpressen kann.

Was London betrifft, so zeigen die veröffentlichten Dokumente auch Zahlungen in Höhe von 75.000 Dollar von Epstein an Lord Mandelson. Dieser war im vergangenen November wegen seiner Verbindungen zu Epstein als britischer Botschafter in den USA zurückgetreten. Mandelson, der den Spitznamen „Prinz der Finsternis” trug, war einer der Architekten von New Labour und der engste Berater von Tony Blair.

Weitere veröffentlichte Dokumente zeigen, dass das FBI davon überzeugt war, dass Epstein ein Spion des Mossad war, der von Ehud Barak, dem ehemaligen israelischen Premierminister, ausgebildet worden war. Mit diesem stand er in ständigem Nachrichtenaustausch.

Kurz gesagt ist dies ein Geflecht aus Schatten, das eine beunruhigende Aura über die Perversionen einer Gruppe Mächtiger legt. Den russischen Nachfolgediensten des altbekannten KGB scheint es gelungen zu sein, die „Mutter aller Honigfallen” zu errichten, in die diese einflussreichen Personen nacheinander hineintappen sollten.

Offensichtlich hatten diese mächtigen alten Männer die Kontrolle über sich selbst verloren. Heute fragen sich viele in London und Washington, wie weit Putins langer Arm reichte und welche politischen und militärischen Entscheidungen der Kreml zu seinen Gunsten beeinflussen konnte.