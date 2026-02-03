Aktuelle Seite: Home > Chronik > Ortspolizeikräfte aus ganz Südtirol im Einsatz bei Olympia
Unterstützung an den Wettkampftagen

Ortspolizeikräfte aus ganz Südtirol im Einsatz bei Olympia

Dienstag, 03. Februar 2026 | 07:09 Uhr
Ortspolizei Bozen Nacht
gmbz
Von: luk

Bozen – Wenn in den nächsten Wochen die Olympischen Winterspiele in Südtirol zu Gast sind, werden auch Ortspolizeikräfte aus ganz Südtirol dafür sorgen, dass die Veranstaltungen aus organisatorischer Sicht reibungslos über die Bühne gehen können. Insgesamt rund 30 Beamtinnen und Beamte aus verschiedenen Ortspolizeieinheiten werden an den Wettkampftagen in Antholz und im gesamten Pustertal im Einsatz sein, um ihre Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu unterstützen.

Koordiniert werden diese zusätzlichen Einsatzkräfte von der Stadt Bozen und vom Gemeindenverband in enger Abstimmung mit dem Regierungskommissariat, der Quästur und den Landesressorts für Mobilität und Bevölkerungsschutz. Ihre Aufgabe wird es sein, den Verkehr zu regeln, vorgeschaltete Zugangskontrollen durchzuführen, an den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten im Pustertal Unterstützung zu leisten und Verkehrsunfälle im Einzugsgebiet aufzunehmen.

Die enge Zusammenarbeit zwischen den Einheiten der Ortspolizei und den Behörden sei wesentlich, so Bozens Stadtpolizeikommandant Fabrizio Piras, um bei dieser internationalen Großveranstaltung die Sicherheit zu gewährleisten und Staus zu minimieren.

Bezirk: Bozen

