Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Versicherungen: Keine Diskriminierung mehr für Ex-Krebspatienten
Onkologisches „Recht auf Vergessenwerden“

Versicherungen: Keine Diskriminierung mehr für Ex-Krebspatienten

Mittwoch, 04. Februar 2026 | 10:00 Uhr
Frau besorgt nachdenklich
pixabay.com
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Eine Krebserkrankung überstanden, seit Jahren gesund – und trotzdem benachteiligt. Vielen geheilten Krebspatientinnen und -patienten erging es so. Damit ist nun Schluss. Die IVASS-Verordnung Nr. 169 vom 15. Januar 2026 macht das „Recht auf Vergessenwerden“ für genesene Krebspatientinnen und -patienten im Versicherungsbereich endlich operativ. Darauf macht die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) aufmerksam.

Die Europäische Union hatte bereits 2021 Maßnahmen ergriffen, um das „Recht auf Vergessenwerden“ für Krebspatientinnen und -patienten zu stärken. Eine vom Europäischen Parlament unterstützte Initiative verpflichtete die Mitgliedstaaten, bis 2025 gesetzliche Regelungen zu schaffen. Diese verhindern, dass ehemalige Krebspatientinnen und -patienten nach einer Frist von fünf bis zehn Jahren nach Genesung bei Versicherungen oder Banken benachteiligt werden.

Mit der Verordnung Nr. 169 vom 15. Januar 2026 der Versicherungsaufsichtsbehörde wird das Gesetz Nr. 193 vom 7. Dezember 2023 nun endlich operativ und erteilt ein absolutes Verbot: Versicherungsgesellschaften dürfen weder Informationen über vergangene Krankheitsgeschichten einfordern oder nutzen – etwa zur Risikobewertung oder zum Aufsetzen spezifischer Bedingungen –, noch bereits gesammelte Daten zum früheren Gesundheitszustand verwenden. Es geht sogar weiter: Gesammelte Daten zu früheren Krebserkrankungen müssen gelöscht werden, sobald Versicherte als genesen gelten. In Italien gilt Genesung für ehemalige Krebspatientinnen und -patienten nach zehn Jahren bzw. nach fünf Jahren bei Personen unter 21 Jahren.

Früher mussten ehemalige Krebspatientinnen und -patienten bei Abschluss einer Personenversicherung detaillierte Angaben zu ihrem Gesundheitszustand machen. Oft zahlten sie überteuerte Prämien – oder wurden gar nicht versichert.

Wichtige Vorteile für ehemalige Krebspatientinnen und -patienten:

•         Kein Risiko der Ablehnung oder höherer Prämien: Frühere Krebsdiagnosen spielen künftig keine Rolle – Betroffene erhalten denselben Tarif wie Gesunde.

•         Finanzielle Entlastung: Günstigere, zugänglichere Versicherungen erleichtern den Neustart nach der Therapie, ohne Angst vor Ausschlüssen.

•         Mehr Würde und Gleichberechtigung: Das Verbot stärkt das Selbstvertrauen und reduziert Stigmatisierung im Alltag.

„Dieser Beschluss ist ein Durchbruch für Krebspatientinnen und -patienten, die ihr Leben nach der Heilung ohne Hürden planen wollen“, betont Stefanie Unterweger, die Versicherungsberaterin der Verbraucherzentrale Südtirol. Die Regelung tritt umgehend in Kraft und gilt für alle neuen Verträge.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
Kommentare
73
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
Olympia-Schock: Südtiroler Biathletin positiv auf Doping getestet
Kommentare
67
Olympia-Schock: Südtiroler Biathletin positiv auf Doping getestet
Unnötige Bergrettungseinsätze: Soll auch in Südtirol gezahlt werden?
Kommentare
53
Unnötige Bergrettungseinsätze: Soll auch in Südtirol gezahlt werden?
CONI zu Dopingverdacht gegen Passler: “Noch wissen wir sehr wenig”
Kommentare
52
CONI zu Dopingverdacht gegen Passler: “Noch wissen wir sehr wenig”
Epstein: Die russische Kunst des „Kompromat“
Kommentare
50
Epstein: Die russische Kunst des „Kompromat“
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Von Bozen nach Brindisi – Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens
Von Bozen nach Brindisi – Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens
Mit SkyAlps in unter zwei Stunden in Apulien.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 