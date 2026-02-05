Aktuelle Seite: Home > Italien > Italien: Kostenloser Weinbrunnen in beliebter Urlaubsregion
PR-Aktion machte dieses Dorf berühmt

Italien: Kostenloser Weinbrunnen in beliebter Urlaubsregion

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 07:07 Uhr
Abruzzen: Aus diesem Weinbrunnen fließt rund um die Uhr kostenlos Rotwein
instagram/travelife.it
Schriftgröße

Von: idr

Caldari di Ortona – Ein Paradies für Weinliebhaber versteckt sich in den Abruzzen: In Caldari di Ortona zapfen Besucher seit 2016 kostenlosen Rotwein direkt aus einem Brunnen. Was nach Marketing-Gag klingt, ist eine ausgeklügelte Mischung aus Pilgertradition und cleverer Werbung.

Die Fontana del Vino wurde durch eine Zusammenarbeit zwischen dem Weingut Dora Sarchese und der Organisation Cammino di San Tommaso geschaffen, die einen 316 Kilometer langen Pilgerweg von Rom nach Ortona pflegt. Der Brunnen befindet sich in einem antiken 50-Hektoliter-Fass, auf dessen Dauben ein Satz des persischen Dichters Omar Ḫayyām steht: „Trinke Wein, denn du weißt nicht, woher du gekommen bist; sei fröhlich, denn du weißt nicht, wohin du gehen wirst“.

Inspiration vom Jakobsweg

Winzer Nicola D’Auria ließ sich vom berühmten Weinbrunnen der Bodegas Irache am spanischen Jakobsweg inspirieren. Doch während dort der Wein nur zu bestimmten Zeiten fließt, ist die Fontana del Vino der erste durchgehend zugängliche Weinbrunnen Italiens. Aus dem Zapfhahn kommt Montepulciano d’Abruzzo – ein trockener Rotwein aus der Region.

Der Andrang ist gigantisch: Bei der Eröffnung strömten ganze Menschenmassen nach Caldari di Ortona. Besucher können eine freiwillige Spende hinterlassen, um die Erhaltung des Pilgerwegs zu unterstützen. Verpflichtend ist das jedoch nicht. Am Wochenende muss mittlerweile sogar reserviert werden. Dafür kann man den Wein dann in einem idyllischen Garten genießen.

Doch Vorsicht: Das Weingut betont, der Brunnen sei „Poesie“ und nichts für „Besoffene oder Rüpel“. Für D’Auria hat sich die pfiffige PR-Aktion mehr als gelohnt, denn sein Weingut ist heute über die Grenzen von Italien hinaus bekannt.

© 2026 First Avenue GmbH
 