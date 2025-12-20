Aktuelle Seite: Home > Italien > Beteiligung an PagoPA: Poste Italiane steigt ein
Ausbau digitaler Verwaltungs- und Zahlungsdienste

Beteiligung an PagoPA: Poste Italiane steigt ein

Samstag, 20. Dezember 2025 | 09:15 Uhr
Poste italiane
reuters
Schriftgröße

Von: fra

Rom – Poste Italiane hat vom italienischen Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (MEF) 49 Prozent der Anteile an PagoPA S.p.A. erworben. Der Kauf erfolgte auf Grundlage eines Beschlusses des Verwaltungsrats von Poste Italiane vom 12. November 2025 und wurde am gestrigen 19. Dezember 2025 durch die Ausübung eines vertraglich vorgesehenen Optionsrechts vollzogen.

Die Transaktion erfolgt gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 19/2024, das durch das Gesetz Nr. 56 vom 29. April 2024 bestätigt wurde. Die verbleibenden 51 Prozent der Anteile an PagoPA werden entsprechend derselben gesetzlichen Regelung vom “Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato” übernommen.

Der Abschluss der Beteiligung steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die italienische Wettbewerbsbehörde (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), der die Transaktion gemäß den geltenden Vorschriften zur Fusionskontrolle gemeldet wird.

PagoPA betreibt zentrale technologische Plattformen für die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung und fungiert als Schnittstelle zwischen Bürgerinnen und Bürgern, privaten Anbietern und staatlichen Einrichtungen. Ziel der Beteiligung ist es, die digitale Transformation weiter zu stärken, die Nutzung digitaler Dienste und Zahlungsformen zu fördern und zur schrittweisen Verringerung der digitalen Kluft beizutragen.

Poste Italiane ist das größte Vertriebsnetz für Dienstleistungen in Italien. Das Unternehmen ist in den Bereichen Post- und Paketdienstleistungen, Finanz- und Versicherungsservices, Zahlungssysteme sowie Telekommunikation tätig und bedient Privatkunden, Unternehmen und öffentliche Verwaltungen. Mit einer über 160-jährigen Geschichte, rund 12.800 Postfilialen, etwa 119.000 Beschäftigten und 601 Milliarden Euro verwalteten Finanzanlagen zählt Poste Italiane zu den zentralen Akteuren der italienischen Wirtschafts- und Sozialstruktur.

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
Kommentare
94
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
Freispruch trotz 2,15 Promille
Kommentare
51
Freispruch trotz 2,15 Promille
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
Kommentare
48
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
EU-Mercosur-Handelsabkommen: Unterzeichnung wird verschoben
Kommentare
40
EU-Mercosur-Handelsabkommen: Unterzeichnung wird verschoben
Deutscher Manager fordert Todesboot vom Gardasee zurück
Kommentare
36
Deutscher Manager fordert Todesboot vom Gardasee zurück
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 