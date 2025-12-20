Beteiligung an PagoPA: Poste Italiane steigt ein

Von: fra

Rom – Poste Italiane hat vom italienischen Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (MEF) 49 Prozent der Anteile an PagoPA S.p.A. erworben. Der Kauf erfolgte auf Grundlage eines Beschlusses des Verwaltungsrats von Poste Italiane vom 12. November 2025 und wurde am gestrigen 19. Dezember 2025 durch die Ausübung eines vertraglich vorgesehenen Optionsrechts vollzogen.

Die Transaktion erfolgt gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 19/2024, das durch das Gesetz Nr. 56 vom 29. April 2024 bestätigt wurde. Die verbleibenden 51 Prozent der Anteile an PagoPA werden entsprechend derselben gesetzlichen Regelung vom “Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato” übernommen.

Der Abschluss der Beteiligung steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die italienische Wettbewerbsbehörde (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), der die Transaktion gemäß den geltenden Vorschriften zur Fusionskontrolle gemeldet wird.

PagoPA betreibt zentrale technologische Plattformen für die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung und fungiert als Schnittstelle zwischen Bürgerinnen und Bürgern, privaten Anbietern und staatlichen Einrichtungen. Ziel der Beteiligung ist es, die digitale Transformation weiter zu stärken, die Nutzung digitaler Dienste und Zahlungsformen zu fördern und zur schrittweisen Verringerung der digitalen Kluft beizutragen.

Poste Italiane ist das größte Vertriebsnetz für Dienstleistungen in Italien. Das Unternehmen ist in den Bereichen Post- und Paketdienstleistungen, Finanz- und Versicherungsservices, Zahlungssysteme sowie Telekommunikation tätig und bedient Privatkunden, Unternehmen und öffentliche Verwaltungen. Mit einer über 160-jährigen Geschichte, rund 12.800 Postfilialen, etwa 119.000 Beschäftigten und 601 Milliarden Euro verwalteten Finanzanlagen zählt Poste Italiane zu den zentralen Akteuren der italienischen Wirtschafts- und Sozialstruktur.