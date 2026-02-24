Aktuelle Seite: Home > Chronik > Meran: Mann wegen Stalkings festgenommen
Er war wieder vor dem Haus seiner Ex aufgetaucht

Meran: Mann wegen Stalkings festgenommen

Dienstag, 24. Februar 2026 | 16:26 Uhr
©-Gina-Sanders---Fotolia.com-stalking
fotolia.de/Gina Sanders
Von: luk

Meran – In Meran hat die Staatspolizei einen rund 30-jährigen albanischen Staatsbürger wegen beharrlicher Nachstellung festgenommen. Der Mann war trotz eines bestehenden Verwarnungsbescheids des Quästors der Provinz Bozen erneut bei der Wohnung seiner Ex-Partnerin aufgetaucht.

Die Frau hatte die Polizei verständigt, nachdem sich ihr ehemaliger Lebensgefährte vor ihrem Haus aufgehalten hatte. Gegen ihn war bereits im Dezember 2025 eine entsprechende Maßnahme verhängt worden. Vorausgegangen waren Ermittlungen, die wiederholte belästigende und bedrohliche Verhaltensweisen gegenüber der Frau ergeben hatten.

Als die Einsatzkräfte des Kommissariats Meran eintrafen, konnten sie den Mann noch in unmittelbarer Nähe der Wohnung antreffen. Die Frau äußerte konkrete und anhaltende Angst vor möglichen gewalttätigen Übergriffen.

Der 30-Jährige wurde auf frischer Tat wegen Stalkings festgenommen und nach Abschluss der Formalitäten in das Gefängnis von Bozen gebracht.

Bezirk: Burggrafenamt

