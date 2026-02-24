Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bar in Brixen für zehn Tage geschlossen
Potenzielle Gefahr für die Ordnung

Bar in Brixen für zehn Tage geschlossen

Dienstag, 24. Februar 2026 | 16:30 Uhr
Bressanone
Quästur
Von: luk

Brixen – Der Quästor der Provinz Bozen, Giuseppe Ferrari, hat die vorübergehende Schließung eines Lokals in Brixen verfügt. Der Bar-Betrieb muss für zehn Tage schließen.

Der Schritt erfolgte, nachdem gezielte Kontrollen ergeben hatten, dass das Lokal regelmäßig von mehrfach vorbestraften Personen frequentiert wurde. Nach Einschätzung der Behörden entstand dadurch eine potenzielle Gefährdung für die öffentliche Ordnung und Sicherheit.

Artikel 100 T.U.L.P.S. erlaubt es dem Quästor, die Lizenz eines Gastbetriebs zeitweise auszusetzen, wenn dessen Tätigkeit die Begehung von Straftaten begünstigt oder die Sicherheit der Bürger beeinträchtigt.

Mit der befristeten Schließung setzt die Quästur nach eigenen Angaben ein klares Zeichen für konsequentes Vorgehen gegen illegale Strukturen und für den Schutz der öffentlichen Sicherheit im Land.

Bezirk: Eisacktal

