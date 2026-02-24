Bar in Brixen für zehn Tage geschlossen

Von: luk

Brixen – Der Quästor der Provinz Bozen, Giuseppe Ferrari, hat die vorübergehende Schließung eines Lokals in Brixen verfügt. Der Bar-Betrieb muss für zehn Tage schließen.

Der Schritt erfolgte, nachdem gezielte Kontrollen ergeben hatten, dass das Lokal regelmäßig von mehrfach vorbestraften Personen frequentiert wurde. Nach Einschätzung der Behörden entstand dadurch eine potenzielle Gefährdung für die öffentliche Ordnung und Sicherheit.

Artikel 100 T.U.L.P.S. erlaubt es dem Quästor, die Lizenz eines Gastbetriebs zeitweise auszusetzen, wenn dessen Tätigkeit die Begehung von Straftaten begünstigt oder die Sicherheit der Bürger beeinträchtigt.

Mit der befristeten Schließung setzt die Quästur nach eigenen Angaben ein klares Zeichen für konsequentes Vorgehen gegen illegale Strukturen und für den Schutz der öffentlichen Sicherheit im Land.