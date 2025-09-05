Aktuelle Seite: Home > Werbung > Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern

Einfach, günstig und für alle unter 19

Freitag, 05. September 2025 | 00:01 Uhr
1
Keine Warteschlange, kein Stress: U19 Pass bequem online verlängern oder bestellen. - Foto: © südtirolmobil
Schriftgröße

Von: First Avenue

Ab sofort kannst du den U19 Pass ganz bequem online bestellen oder verlängern. Das ermäßigte Jahresticket gilt nicht nur für Schüler:innen, Lehrlinge und Praktikant:innen, sondern – neu – für alle unter 19 Jahren.

Die neue digitale Plattform von südtirolmobil macht den gesamten Ablauf schnell und unkompliziert: Pass verlängern oder bestellen, online bezahlen – ohne den Gang zum Schalter. Das System ist benutzerfreundlich, übersichtlich und gibt Familien mehr Selbstständigkeit bei weniger Bürokratie.

Verlängerungen leicht gemacht
Wenn du bereits einen U19 Pass (ehemals abo+) hast, kannst du ihn auf www.südtirolmobil.info/u19 verlängern.
Einfach Kartennummer und Geburtsdatum eingeben, die Gebühr von 20 Euro bezahlen – schon ist dein Pass bis 15. September 2026 gültig.

Foto: © südtirolmobil

Neubestellungen
Einen neuen U19 Pass bestellst du über myportal.südtirolmobil.info.
Nach der Registrierung gibst du die Daten des Kindes und der Schule ein und schließt die Bestellung ab. Du bekommst eine E-Mail mit den Zahlungsmöglichkeiten, und die Karte wird ans Schulsekretariat geschickt – so ist sie zum Schulbeginn direkt da. Wer nicht zur Schule geht, kann den U19 Pass an jedem südtirolmobil Infopoint abholen.

Persönliche Beratung
Wenn du persönliche Unterstützung möchtest, kannst du dich an die südtirolmobil Infopoints in Bozen, Brixen, Bruneck oder Meran wenden – Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr.

Foto: © südtirolmobil

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Immer mehr Restaurants in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Kommentare
130
Immer mehr Restaurants in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Kommentare
100
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Kommentare
76
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Kommentare
65
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Kommentare
36
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Anzeigen
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 