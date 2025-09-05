Einfach, günstig und für alle unter 19

Von: First Avenue

Ab sofort kannst du den U19 Pass ganz bequem online bestellen oder verlängern. Das ermäßigte Jahresticket gilt nicht nur für Schüler:innen, Lehrlinge und Praktikant:innen, sondern – neu – für alle unter 19 Jahren.

Die neue digitale Plattform von südtirolmobil macht den gesamten Ablauf schnell und unkompliziert: Pass verlängern oder bestellen, online bezahlen – ohne den Gang zum Schalter. Das System ist benutzerfreundlich, übersichtlich und gibt Familien mehr Selbstständigkeit bei weniger Bürokratie.

Verlängerungen leicht gemacht

Wenn du bereits einen U19 Pass (ehemals abo+) hast, kannst du ihn auf www.südtirolmobil.info/u19 verlängern.

Einfach Kartennummer und Geburtsdatum eingeben, die Gebühr von 20 Euro bezahlen – schon ist dein Pass bis 15. September 2026 gültig.

Neubestellungen

Einen neuen U19 Pass bestellst du über myportal.südtirolmobil.info.

Nach der Registrierung gibst du die Daten des Kindes und der Schule ein und schließt die Bestellung ab. Du bekommst eine E-Mail mit den Zahlungsmöglichkeiten, und die Karte wird ans Schulsekretariat geschickt – so ist sie zum Schulbeginn direkt da. Wer nicht zur Schule geht, kann den U19 Pass an jedem südtirolmobil Infopoint abholen.

Persönliche Beratung

Wenn du persönliche Unterstützung möchtest, kannst du dich an die südtirolmobil Infopoints in Bozen, Brixen, Bruneck oder Meran wenden – Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr.