Endlich wieder Hexenalarm auf der großen Leinwand! Die beliebteste kleine Hexe Deutschlands kehrt zurück, mit einem neuen, turbulenten Abenteuer voller Magie, Witz und Herz. In „Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen“ erleben Kinofans ein filmisches Spektakel, das Jung und Alt gleichermaßen verzaubert.

Die Geschichte

Große Aufregung auf dem Blocksberg! Der legendäre Hexenkongress findet dieses Jahr direkt vor Bibis Haustür statt: Ein Ereignis, das nur alle paar Jahrzehnte stattfindet. Voller Vorfreude möchte die junge Hexe Bibi gemeinsam mit ihren besten Freundinnen Schubia und Flauipaui als Helferin beim großen Treffen mitwirken.

Doch schon kurz nach der Ankunft der ersten Hexen gerät alles aus dem Ruder: Zaubersprüche schlagen fehl, die älteren Hexen verhalten sich plötzlich eigenartig, und bald droht das traditionsreiche Treffen im völligen Chaos zu versinken. Während Ratlosigkeit und Hexenwirbel den Blocksberg beherrschen, erkennen Bibi und ihre Freundinnen, dass es an ihnen liegt, das Durcheinander zu stoppen.

Mit Einfallsreichtum, Freundschaft und einer großen Portion Mut stellen sich die drei Junghexen der Herausforderung und beweisen, dass man mit Zusammenhalt und Herz selbst die mächtigsten Zauber meistern kann.

Regie, Produktion und Musik

Unter der Regie von Gregor Schnitzler entfaltet sich ein modernes Familienabenteuer voller Humor, Magie und Emotion. Mit Nala, Carla Demmin und Philomena Amari in den Hauptrollen wird „Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen“ zu einem herzerwärmenden Film über Freundschaft, Mut und das Vertrauen in die eigene Stärke.

