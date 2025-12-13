Kalterer See vereist – Skigebiete schwitzen

Von: luk

Bozen – Während es auf den Bergen in Südtirol derzeit deutlich zu warm ist, herrscht in den Tälern in den Nachtstunden der Frost. Diese Inversionswetterlage führt dazu, dass der wärmste Badesee der Alpen – der Kalterer See – nun eine dünne Eisschicht ausgebildet hat.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt auf seinem “X”-Profil, die Temperaturen in den Bergen seien aktuell im Dauerplus. Das stellt auch die bereits geöffneten Skigebiete in den Alpen vor Herausforderungen.

Laut dem ORF hat das Skigebiet Mutteralm bei Innsbruck den Betrieb vom 15. bis 18. Dezember ausgesetzt, weil es zu warm ist. Eine Beschneiung sei selbst in der Nacht nicht möglich. Auch andere Skigebiete in kämpfen mit dem Problem. In Südtirol hat aber noch kein Skigebiet eine Betriebspause angekündigt.

Wie berichtet, sieht die Wetterprognose in den kommenden Tagen keinen wirklichen Umschwung der Lage.