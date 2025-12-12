Aktuelle Seite: Home > Chronik > Weiße Weihnachten? Meteorologe bremst die Erwartungen
Kein richtiger Kälteeinbruch in Aussicht

Weiße Weihnachten? Meteorologe bremst die Erwartungen

Freitag, 12. Dezember 2025 | 17:37 Uhr
schnee frau winter sym kälte eisig Outdoor close up portrait of young beautiful happy smiling girl wearing white knitted gloves. Model posing in street. Winter holidays concept. Toned
fotolia.de/Victoria Chudinova
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Mit Weihnachten vor der Tür wächst die Hoffnung auf weiße Feiertage. Doch Südtirols Landesmeteorologe Dieter Peterlin bremst die Erwartungen: Zwar wird es kommende Woche etwas frischer, aber ein echter Wintereinbruch ist weiterhin nicht in Sicht. Weiße Weihnachten? Aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich.

Landesmeteorloge Dieter Peterlin dämpft aus heutiger Sicht etwas die Hoffnung. Zwar soll es kommende Woche etwas kühler werden, doch ein richtiger Kälteeinbruch und damit möglicher Schnee steht nicht bevor.

Während es in den Tälern nachts zumindest leichter Frost gibt, liegen die Temperaturen auf den Bergen schon die ganze Woche im Plus , klassische Inversionswetterlage. Auch am Wochenende weiterhin überdurchschnittlich mild, nächste Woche kühler, aber kein richtiger Kälteeinbruch. – Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf “X”.

Am morgigen Samstag gibt es – wie zuletzt schon – strahlenden Sonnenschein. Verantwortlich dafür ist ein kräftiges Hoch über dem Zentrum von Mitteleuropa. Stabile Verhältnisse dominieren.

Ab Dienstag wechselhafter

Am Sonntag geht es in Südtirol sehr sonnig weiter. Der Himmel präsentiert sich erneut wolkenlos.

Auch der Montag bringt laut den Prognosen viel Sonnenschein. Am Nachmittag tauchen aber aus Süden ein paar hohe Wolkenfelder auf.

Am Dienstag überwiegen die Wolken und an der Grenze zum Trentino sind in der zweiten Tageshälfte leichte Niederschläge möglich.

Die Schneefallgrenze liegt voraussichtlich um 1300 Metern. Der Mittwoch verläuft wechselnd bewölkt und es bleibt meist trocken.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
Kommentare
74
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Kommentare
59
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen
Kommentare
32
Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen
Apfelproduktion 2025: Trentino und Südtirol verzeichnen Zuwächse
Kommentare
25
Apfelproduktion 2025: Trentino und Südtirol verzeichnen Zuwächse
Wieder bedenklicher Vorfall in den Öffis
Kommentare
25
Wieder bedenklicher Vorfall in den Öffis
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 