Weiße Weihnachten? Meteorologe bremst die Erwartungen

Von: luk

Bozen – Mit Weihnachten vor der Tür wächst die Hoffnung auf weiße Feiertage. Doch Südtirols Landesmeteorologe Dieter Peterlin bremst die Erwartungen: Zwar wird es kommende Woche etwas frischer, aber ein echter Wintereinbruch ist weiterhin nicht in Sicht. Weiße Weihnachten? Aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich.

Landesmeteorloge Dieter Peterlin dämpft aus heutiger Sicht etwas die Hoffnung. Zwar soll es kommende Woche etwas kühler werden, doch ein richtiger Kälteeinbruch und damit möglicher Schnee steht nicht bevor.

Während es in den Tälern nachts zumindest leichter Frost gibt, liegen die Temperaturen auf den Bergen schon die ganze Woche im Plus , klassische Inversionswetterlage. Auch am Wochenende weiterhin überdurchschnittlich mild, nächste Woche kühler, aber kein richtiger Kälteeinbruch. – Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf “X”.

Am morgigen Samstag gibt es – wie zuletzt schon – strahlenden Sonnenschein. Verantwortlich dafür ist ein kräftiges Hoch über dem Zentrum von Mitteleuropa. Stabile Verhältnisse dominieren.

Ab Dienstag wechselhafter

Am Sonntag geht es in Südtirol sehr sonnig weiter. Der Himmel präsentiert sich erneut wolkenlos.

Auch der Montag bringt laut den Prognosen viel Sonnenschein. Am Nachmittag tauchen aber aus Süden ein paar hohe Wolkenfelder auf.

Am Dienstag überwiegen die Wolken und an der Grenze zum Trentino sind in der zweiten Tageshälfte leichte Niederschläge möglich.

Die Schneefallgrenze liegt voraussichtlich um 1300 Metern. Der Mittwoch verläuft wechselnd bewölkt und es bleibt meist trocken.