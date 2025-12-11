Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Apfelproduktion 2025: Trentino und Südtirol verzeichnen Zuwächse
Auf der Suche nach neuen Märkten

Apfelproduktion 2025: Trentino und Südtirol verzeichnen Zuwächse

Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 11:27 Uhr
lpa
Von: luk

Bozen – Die Apfelproduktion ist im Jahr 2025 sowohl im Trentino als auch in Südtirol gestiegen. Das geht aus aktuellen Daten von Assomela hervor.

Im Trentino erreichte die Produktion demnach 517.313 Tonnen, was einem Plus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. In der Provinz Bozen wurden 1.056.981 Tonnen Äpfel geerntet – ein Zuwachs von zwei Prozent.

Insgesamt beläuft sich die italienische Apfelproduktion laut Assomela auf 2.317.545 Tonnen.

Die Vermarktungsorganisation arbeitet zudem daran, neue Absatzmärkte in Drittstaaten zu erschließen. „Wir beobachten weltweit potenzielle neue Märkte und führen gemeinsam mit den zuständigen Behörden die notwendigen Verhandlungen“, erklärt Assomela-Direktor Giovanni Missanelli.

Besonders in Ländern wie Mexiko, Argentinien oder China, in denen bislang keine italienischen Äpfel erhältlich sind, sieht Missanelli großes Potenzial: „Wir sind überzeugt, dass diese Märkte unsere Produkte schätzen würden, vor allem wegen ihrer hohen Qualität.“

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

