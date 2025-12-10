Meran: Sanitätsbetrieb verteidigt höhere Parktarife beim Krankenhaus

Von: luk

Meran – Die deutliche Erhöhung der Parkgebühren am Meraner Krankenhaus sorgt bekanntermaßen für breite Kritik. Statt bisher 60 Cent kostet eine Stunde Parken nun 2,40 Euro. Der Sanitätsbetrieb verteidigt diese Maßnahme und verweist auf massive Probleme in der näheren Vergangenheit: Der Parkplatz sei regelmäßig von Pendlern und Touristen blockiert gewesen.

Der Südtiroler Sanitätsbetriebs, spricht von einer notwendigen Entscheidung. Die höheren Tarife seien die einzige Möglichkeit gewesen, um den Parkplatz wieder vorrangig für Patienten und Besucher verfügbar zu machen. Viele Patienten – etwa mit chronischen Erkrankungen – würden bereits jetzt einen Gratis-Parkschein erhalten, so der Sanitätsbetrieb.

Zahlreiche Stimmen fordern dennoch Ausnahmeregelungen für alle Patientinnen sowie ihren Angehörigen. Der Sanitätsbetrieb will nun beobachten, ob die neuen Gebühren tatsächlich zu einer spürbaren Entlastung führen. In den kommenden Wochen sollen erste Rückschlüsse gezogen werden.