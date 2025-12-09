Diskussion um Skitouren-Verbot auf Pisten

Von: luk

Obertauern – Um Skipisten sicherer zu machen, verbannen immer mehr Skigebiete in Österreich Tourengeher: Die Wintersportler dürfen den präparierten Rand nicht mehr zum Aufstieg nutzen. Zuletzt verhängte auch Obertauern ein solches Verbot.

Laut Pistenbetreibern habe sich das Verhalten einiger Tourengeher in den vergangenen Jahren zum Schlechteren verändert.

Das Verbot sorgt für heftige Diskussionen: Während die einen finden, dass die Sicherheit dadurch auf der Piste erhöht wird, sind andere der Meinung, dass auch Skifahrer beim Runterfahren Vorsicht walten lassen müssen.

Dabei ginge es laut Pistenbetreibern aber auch um die Sicherheit der Skitourengeher, die oft während der abendlichen Pistenpräparierung unterwegs sind.

Laut Servus TV habe das Verbot für Skitourengeher in Obertauern wohl auch mit der Parkplatznot zu tun. Die Skitourengeher würden die Parkflächen benutzen, dann aber weniger Geld im Skigebiet lassen.

Wie man das Verbot kontrollieren will und welche Konsequenzen ein Verstoß haben wird, steht noch nicht fest.

In den sozialen Netzwerk stößt das Einschränken vom Tourensport in den Skigebieten auf Unverständnis. Den Betreibern werden wirtschaftliche Motive unter dem Deckmantel der Steigerung der Sicherheit vorgeworfen: