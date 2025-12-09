Aktuelle Seite: Home > Chronik > Diskussion um Skitouren-Verbot auf Pisten
Immer mehr Skigebiete in Österreich schieben einen Riegel vor  

Diskussion um Skitouren-Verbot auf Pisten

Dienstag, 09. Dezember 2025 | 16:11 Uhr
Große Landschaftsbelastung in Sölden skitouren
APA/APA (Archiv/Techt)/HANS KLAUS TECHT - Symbolbild
Von: luk

Obertauern – Um Skipisten sicherer zu machen, verbannen immer mehr Skigebiete in Österreich Tourengeher: Die Wintersportler dürfen den präparierten Rand nicht mehr zum Aufstieg nutzen. Zuletzt verhängte auch Obertauern ein solches Verbot.

Laut Pistenbetreibern habe sich das Verhalten einiger Tourengeher in den vergangenen Jahren zum Schlechteren verändert.

Das Verbot sorgt für heftige Diskussionen: Während die einen finden, dass die Sicherheit dadurch auf der Piste erhöht wird, sind andere der Meinung, dass auch Skifahrer beim Runterfahren Vorsicht walten lassen müssen.

Dabei ginge es laut Pistenbetreibern aber auch um die Sicherheit der Skitourengeher, die oft während der abendlichen Pistenpräparierung unterwegs sind.

Laut Servus TV habe das Verbot für Skitourengeher in Obertauern wohl auch mit der Parkplatznot zu tun. Die Skitourengeher würden die Parkflächen benutzen, dann aber weniger Geld im Skigebiet lassen.

Wie man das Verbot kontrollieren will und welche Konsequenzen ein Verstoß haben wird, steht noch nicht fest.

In den sozialen Netzwerk stößt das Einschränken vom Tourensport in den Skigebieten auf Unverständnis. Den Betreibern werden wirtschaftliche Motive unter dem Deckmantel der Steigerung der Sicherheit vorgeworfen:

Reine Geldgier. Ich gehe manchmal zwischendurch mit den Tourenschi den Berg rauf weil meine Bandscheiben eine Woche Aplinschi nicht mehr mitmachen. Abseits der Pisten gehe ich nicht gerne, weil ich keine Alpine Erfahrung habe. Als Familie lassen wir schon ordentlich Geld dort , also werde ich mein Geld in die Region bringen wo ich mich als Gast wohlfühle.

Wenn das Hochgehen am Pistenrand so eine Gefahr darstellt, müsste es ja jährlich unzählige Unfallberichte darüber geben. Warum gibt es diese aber nicht? Ist das Hochgehen am Pistenrand tatsächlich gefährlicher, als auf der Piste sitzende Snowboarder? Ist das Hochgehen am Pistenrand tatsächlich eine größere Gefahr, als der massive Alkoholkonsum in den Skigebieten? Erschreckend wie normal es ist, dass fast nach jeder Abfahrt ein Bierli gezischt wird und im Lift beim Hochfahren dann ein Schnapserl. Aber das wird geduldet, weil es halt Geld bringt. Man kann fast den Eindruck gewinnen, dass es eher um Geld geht und nicht um Sicherheit

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

