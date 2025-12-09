Von: First Avenue

Ein Beratungsangebot zeigt, wie Hotels und Restaurants Südtiroler Produkte sichtbarer machen können. So hat auch der Jägerhof in St. Leonhard im Passeiertal gemeinsam mit Regio-Experten Egon Heiss an seiner Kommunikation gefeilt.

Die Initiative „Erfolgreich regional“ unterstützt Gastbetriebe dabei, den Einsatz heimischer Lebensmittel weiterzuentwickeln und deren Herkunft glaubwürdig zu vermitteln. Im Mittelpunkt steht eine praxisnahe Beratung durch vier erfahrene Küchenprofis aus Südtirol, den sogenannten Regio-Expert:innen. Ziel des Angebots ist es, gemeinsam mit den Betrieben Wege zu finden, mehr regionale Produkte ins Angebot einzubauen oder sie sichtbarer zu machen – auf der Speisekarte, im Service und im Gesamtauftritt.

Auch Gastgeber und Küchenchef Siegfried Augscheller vom Jägerhof in St. Leonhard im Passeiertal hat diese Beratung genutzt. Der Betrieb arbeitet schon lange eng mit Produzenten aus der Umgebung zusammen: „Wir verwenden sehr viele regionale Produkte. Lokale Kreisläufe sind nicht nur wichtig für die Produzenten und für unsere Kultur, sondern auch für uns selbst: Ehrliche Gastfreundschaft und ehrliche Küche spielen für mich eine große Rolle. Bei regionalen Produkten weiß ich, dass sie frisch sind, und ich habe direkten Kontakt mit den Produzenten.“ Gemeinsam mit Regio-Experten Egon Heiss wurden dennoch neue Ansätze gefunden, um die Kommunikation zu verfeinern. Augscheller betont vor allem das Potenzial von Geschichten: „Wir haben zum Beispiel die Möglichkeiten, die Geschichten unserer Produzenten, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, mehr weiterzugeben. Das sind authentische Erlebnisse und Gegebenheiten, die den Gast überzeugen.“ Tochter Magdalena Augscheller bestätigt diese Erfahrung: Gäste reagierten besonders positiv, wenn Hintergründe zu Produkten und Produzenten geteilt werden. Egon Heiss beobachtet bei den Beratungen vor allem die Wirkung des Austauschs: „Es ist wichtig, sich auszutauschen. Wir versuchen zu helfen, Bewusstsein zu schaffen, auch bei den Mitarbeitenden in Küche und Service.“

