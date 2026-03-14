Liebespaar stürzt in Kampanien über die Klippen – tot

Von: mk

Ripe Rosse – Es sollte ein sorgloser Abend werden, doch stattdessen endete er in einer beispiellosen Tragödie. Ein junges Liebespaar – ein 29-jähriger Mann und seine 24-jährige Partnerin –, das sich in der vergangenen Nacht getroffen hat, kam dabei ums Leben. Die jungen Erwachsenen aus Capaccio stürzten bei einem verheerenden Unfall an der malerischen, aber tückischen Küste des Cilento in Kampanien ihrem Wagen über die Klippen.

Der traurige Vorfall ereignete sich in der Ortschaft Ripe Rosse in der Provinz Salerno. Ersten Ermittlungen der Carabinieri zufolge stieß das das Pärchen in seinem VW Polo mit einem Lieferwagen zusammen. Die Wucht des Aufpralls war so gewaltig, dass ihr Wagen die Leitplanke durchschlug und über die steilen Klippen rund 200 Meter bis zum Meer in die Tiefe stürzte.

Die Rettungskräfte standen vor einer fast unmöglichen Aufgabe. Da das Wrack auf dem Landweg über die schroffe Felswand nicht erreichbar war, musste die Suche vom Wasser aus koordiniert werden. Die Küstenwache entdeckte schließlich den völlig deformierten Wagen an der Brandungszone. Stundenlang arbeiteten Spezialeinheiten der Feuerwehr, Taucher und Bergretter unter extremen Bedingungen, um die Opfer zu bergen. Ein Hubschrauber kreiste über der Unfallstelle.

Eine Gemeinde unter Schock

Während die professionellen Retter im Einsatz waren, eilten auch Einheimische und Angehörige zum Unfallort. Selbst der Bruder eines der Opfer beteiligte sich mit seinem eigenen Fischerboot an der verzweifelten Suche auf dem Meer.

Während der Fahrer des beteiligten Lieferwagens mit leichten Verletzungen davonkam, bleibt für die Familien der jungen Opfer nur tiefe Trauer. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an, doch die Gewissheit bleibt: Die Küstenstraße von Montecorice wurde in dieser Nacht zum Schauplatz eines grausamen Schicksalsschlags, der zwei Leben viel zu früh beendete.