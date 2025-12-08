15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten

Von: luk

Treviso – Eine Influencerin aus Treviso hat mit einem Online-Spendenaufruf für ihren schwer kranken Hund innerhalb eines Tages mehr als 15.000 Euro gesammelt und damit eine Diskussion über Empathie und Prioritäten ausgelöst.

Giada Smania, auf Instagram und TikTok als “Vaccapower” bekannt, hatte für ihre vierjährige Golden Retriever-Hündin “Peep” um Unterstützung gebeten. Bei dem Tier war eine aggressive Form von Blutkrebs diagnostiziert worden. Die Kosten für eine Chemotherapie belaufen sich laut Smania auf 2.900 Euro. Innerhalb weniger Stunden spendeten rund 1.700 Menschen im Schnitt zehn Euro. Das ist weit mehr, als benötigt wurde.

Die enorme Spendenbereitschaft ruft jedoch auch kritische Stimmen auf den Plan, berichtet der Corriere della Sera. Don Andrea Forest, Direktor der Caritas von Vittorio Veneto, zeigt sich beeindruckt von der starken Hilfsbereitschaft, gibt aber zu bedenken, dass die Verhältnismäßigkeit manchmal verloren gehe. “Ich frage mich, wie viele Menschen mit 15.000 Euro hätten unterstützt werden können – gerade jetzt, wo Kälte und Wohnungslosigkeit vielen zu schaffen machen”, sagt er.

Forest betont, dass es ihm nicht um moralische Urteile gehe, sondern um eine sachliche Reflexion: Die Beziehung zu einem Tier sei oft einfacher, unmittelbarer und weniger fordernd als menschliche Beziehungen. Daher entstehe leichter Empathie. Gleichzeitig verweist er darauf, dass soziale Hilfe im Alltag selten dieselbe Aufmerksamkeit bekomme wie bewegende Geschichten in sozialen Medien.

Die Diskussion zeigt nach Ansicht des Caritas-Direktors dennoch auch Positives: Emotionale Anteilnahme sei ein wichtiges Zeichen. Nun gelte es, diese Empathie auch stärker auf weniger sichtbare Notlagen zu lenken.