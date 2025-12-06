Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder

Von: First Avenue

Spenden aus Süd- Nord- und Osttirol ermöglichen Projekt in Tansania. Im Nordwesten Tansanias nimmt der tägliche Einsatz beim Holzsammeln Kindern Zeit zum Lernen und damit die Chance auf Bildung. Zwei Organisationen, eine tansanische und eine mit Sitz in Nordtirol, haben sich zum Ziel gesetzt, das zu ändern.

Die Kageraregion liegt im äußeren Nordwesten Tansanias, einer abgeschiedenen Gegend mit hohem Armutsniveau. Die meisten Menschen leben von Subsistenzwirtschaft, also von dem, was ihr Land hergibt. Gekocht wird auf sogenannten Drei-Stein-Feuern. Bei dieser Kochmethode werden zwischen drei großen Steinen Holz oder Ernterückstände angezündet und so der darüberstehende Kochtopf erhitzt. Das ist eine langwierige und sehr ineffiziente Prozedur, zudem muss das Brennmaterial in der Umgebung gesammelt werden, da sich die meisten Menschen gekauftes Holz oder Kohle nicht leisten können. Die Aufgabe des Holzsammelns kommt traditionellerweise den Kindern und Frauen zu und nimmt in der waldarmen Gegend jeden Tag viele Stunden in Anspruch.

Die Leidtragenden sind die Kinder

„Die Kinder müssen beim Zusammentragen des Brennmaterials helfen und verpassen den Unterricht.„, erklärt Marika Eisner, Geschäftsführerin der NGO Bruder und Schwester in Not. „Zudem verursachen die Drei-Stein-Feuer in geschlossenen Küchen Atemwegs-, Lungen- und Augenerkrankungen. Auch hier sind Kinder und Frauen die Hauptleidtragenden, da sie sich sehr häufig in der Nähe des Feuers aufhalten.“ Bruder und Schwester in Not arbeitet mit der tansanischen Organisation CHEMA zusammen, die seit vielen Jahren in der Region aktiv und auf Projekte im ländlichen Raum spezialisiert ist. Vor Ort wurden gemeinsam schon verschiedene Projekte zu Mischkulturen, Anpassung an den Klimawandel oder Einkommensdiversifizierung umgesetzt.

Als Ersatz für die Drei-Stein-Feuer hat CHEMA Rocket-Öfen entwickelt, die bis zu 54 % weniger Brennholz benötigen, es sauberer verbrennen und kaum Rauch abgeben. In Zusammenarbeit mit Bruder und Schwester in Not sollen möglichst viele Familien der Region mit den Öfen ausgestattet und in ihrer Handhabung geschult werden.

Für die Bildung der Kinder

Eine der Personen, die bereits einen Rocket-Ofen erhalten hat, ist Paskazia Isdory aus dem Dorf Nyakatete. Wie viele Eltern hat sie bis vor kurzem auf einem sogenannten Drei-Stein-Feuer für die Familie gekocht. „Seit ich den neuen Ofen habe, konnte ich zwei meiner Kinder in die Sekundarschule schicken. Jetzt haben sie Zeit zum Lernen!„, erzählt sie begeistert. „Als ich den Ofen in meiner Küche aufstellte und anfing, damit zu kochen, sah ich, dass sich das Problem Feuerholzes gelegt hatte!“ Sie brauche jetzt nur mehr ein bis zwei Stück Holz pro Mahlzeit, das Kochen gehe schneller und durch den integrierten, Wärme speichernden Ziegelstein, bleibe das Essen lange warm. „Ich habe den Moment genossen!„, sagt sie. „Und meinen Kindern habe ich gesagt, dass ihr Bildungsweg jetzt reibungslos verlaufen würde: Sie würden aus der Schule kommen, etwas zu essen bekommen und mehr Zeit für Hausaufgaben haben.“ Eine Erwartung, die mehr als erfüllt wurde.

Ein weiterer Vorteil der Rocket-Öfen ist, dass sie auch mit Reisbriketts befeuert werden können. Für Reisbriketts werden aus Reisschalen, einem natürlichen Abfallprodukt der Reisproduktion, Briketts gepresst.

Bitte um Spenden

Bruder und Schwester in Not bittet um Spenden für das Projekt. Geschäftsführerin Eisner: „Mit einem neuen Ofen gewinnen Eltern wertvolle Stunden für Familie oder Erwerbsarbeit, Kinder können die Schule besuchen.“ Bereits 20 Euro ermöglichen einer Familie die Anschaffung eines Rocket-Ofens. Mit 141 Euro finanzieren Sie ein Startpaket mit Ofen, Einschulung und nachhaltigen Briketts aus Reisschalen. Bitte unterstützen auch Sie tansanische Familien. Ein Ofen für die Eltern ermöglicht Bildung für die Kinder. Spendenkonto: AT59 3600 0000 0066 8400. Bruder und Schwester in Not trägt das österreichische Spendengütesiegel, das Transparenz und verantwortungsvollen Umgang mit Spendengeldern garantiert. https://www.bsin.at